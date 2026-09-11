Назад KM Глава компании: устойчивость влияет на конкурентоспособность, доступ к капиталу и репутацию работодателя По словам руководителя BDO Eesti, устойчивость неокажетсякратковременным трендом, она становится все более важной для поддержания конкурентоспособности. Поэтому BDO Eesti все чаще учитывает в своих решениях стандарты ESG, а в реализации этого ей существенно помогает Telia как технический партнер. Решения Telia позволяют BDO обеспечивать безопасность удаленной работы, управлять жизненным циклом устройств и направлять рабочие станции во вторичное использование через Green IT.

«Устойчивость в сегодняшней деловой среде превратилась из образцовой практики в стратегическую необходимость или даже, можно сказать, в вопрос гигиены стратегических отношений. Еще несколько лет назад понятие связывалось в основном с экологическими вопросами и отчетностью, но сегодня устойчивость уже влияет на конкурентоспособность предприятия, доступ к капиталу, HR-репутацию и способность создавать ценность в долгосрочной перспективе, т. е. означает комплексное позиционирование в сфере деятельности», – говорит Сулев Луйга, управляющий партнер BDO Eesti, предприятия одной из самых известных в мире групп компаний – поставщиков аудиторских, налоговых, бухгалтерских услуг и бизнес-консультаций.

По словам Луйги, его компания все чаще видит, что клиент ищет не просто поставщика, а надежного партнера, который помогает принимать обоснованные решения в изменчивой экономической среде и понимает роль технологий в современном бизнесе, умея использовать их как для повышения эффективности, так и для снижения рисков. Таким образом, в организации деятельности растет спрос, например, на соответствие ESG, устойчивость развития, кибербезопасность, аналитику данных и услуги по управлению рисками.

Ожидания, связанные с этим новым позиционированием, приносят с собой и новые вызовы. Поскольку BDO консультирует многие крупные компании, обрабатывая конфиденциальные финансовые и коммерческие данные, то, исходя из ожиданий иностранных партнеров, она придерживается очень высоких стандартов обработки данных, управления доступом и качеством. «В дополнение к обычному набору функций, мы должны обеспечить своим сотрудникам в Эстонии возможность безопасно работать и в офисе, и у клиента, и удаленно, соблюдая при этом строгие требования к качеству и соответствию. Наши процессы регулярно оценивают и проверяют международная группа BDO, регулирующие органы и клиенты. Поэтому мы не можем позволить себе компромиссов в отношении надежности работы, защиты данных или качества процессов. Технологические решения должны быть такими же надежными, как и услуги, которые мы оказываем клиентам», – пояснил Луйга.

Это, в свою очередь, означает, что ИТ-партнер самой BDO Eesti должен быть не просто поставщиком услуг, но стратегическим партнером и, с одной стороны, обеспечивать бесперебойную работу систем и соответствие технических решений самым высоким стандартам, а с другой – способствовать достижению не менее важных для сети BDO целей в области устойчивого развития.

IT-партнер должен понимать специфику бизнеса

По словам Луйги, в качестве ИТ-партнера была выбрана компания Telia, поскольку она способна предложить комплексное решение, включающее как ИТ-услуги и управление сетью, так и необходимое оборудование. Поскольку технология играет ключевую роль в формировании рабочей среды команд BDO Eesti, важно, чтобы партнер понимал специфику бизнеса и создал безопасный технологический фундамент, который позволяет сосредоточиться на основной деятельности. «Технология не умаляет роли специалиста, напротив, делает ее еще более важной, помогая быстрее и точнее использовать его знания», – говорит он.

Таким образом вместо нескольких поставщиков был выбран один, что обеспечивает последовательный и целостный обзор инфраструктуры, высокий уровень кибербезопасности, оперативное решение проблем и меньшие административные расходы. «Помимо прочего, это позволяет оптимизировать планирование инвестиций и проводить долгосрочные технологические разработки».