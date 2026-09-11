Глава компании: устойчивость влияет на конкурентоспособность, доступ к капиталу и репутацию работодателя
По словам руководителя BDO Eesti, устойчивость неокажетсякратковременным трендом, она становится все более важной для поддержания конкурентоспособности. Поэтому BDO Eesti все чаще учитывает в своих решениях стандарты ESG, а в реализации этого ей существенно помогает Telia как технический партнер. Решения Telia позволяют BDO обеспечивать безопасность удаленной работы, управлять жизненным циклом устройств и направлять рабочие станции во вторичное использование через Green IT.
«Победителями станут организации, способные с помощью технологий сократить реальную ресурсоемкость своей деятельности, а не просто сделать ее более цифровой», – считает управляющий партнер BDO Сулев Луйга.
Foto: Telia Eesti
«Устойчивость в сегодняшней деловой среде превратилась из образцовой практики в стратегическую необходимость или даже, можно сказать, в вопрос гигиены стратегических отношений. Еще несколько лет назад понятие связывалось в основном с экологическими вопросами и отчетностью, но сегодня устойчивость уже влияет на конкурентоспособность предприятия, доступ к капиталу, HR-репутацию и способность создавать ценность в долгосрочной перспективе, т. е. означает комплексное позиционирование в сфере деятельности», – говорит Сулев Луйга, управляющий партнер BDO Eesti, предприятия одной из самых известных в мире групп компаний – поставщиков аудиторских, налоговых, бухгалтерских услуг и бизнес-консультаций.
По словам Луйги, его компания все чаще видит, что клиент ищет не просто поставщика, а надежного партнера, который помогает принимать обоснованные решения в изменчивой экономической среде и понимает роль технологий в современном бизнесе, умея использовать их как для повышения эффективности, так и для снижения рисков. Таким образом, в организации деятельности растет спрос, например, на соответствие ESG, устойчивость развития, кибербезопасность, аналитику данных и услуги по управлению рисками.
Ожидания, связанные с этим новым позиционированием, приносят с собой и новые вызовы. Поскольку BDO консультирует многие крупные компании, обрабатывая конфиденциальные финансовые и коммерческие данные, то, исходя из ожиданий иностранных партнеров, она придерживается очень высоких стандартов обработки данных, управления доступом и качеством. «В дополнение к обычному набору функций, мы должны обеспечить своим сотрудникам в Эстонии возможность безопасно работать и в офисе, и у клиента, и удаленно, соблюдая при этом строгие требования к качеству и соответствию. Наши процессы регулярно оценивают и проверяют международная группа BDO, регулирующие органы и клиенты. Поэтому мы не можем позволить себе компромиссов в отношении надежности работы, защиты данных или качества процессов. Технологические решения должны быть такими же надежными, как и услуги, которые мы оказываем клиентам», – пояснил Луйга.
Это, в свою очередь, означает, что ИТ-партнер самой BDO Eesti должен быть не просто поставщиком услуг, но стратегическим партнером и, с одной стороны, обеспечивать бесперебойную работу систем и соответствие технических решений самым высоким стандартам, а с другой – способствовать достижению не менее важных для сети BDO целей в области устойчивого развития.
В дополнение к обычному набору функций, мы должны обеспечить своим сотрудникам в Эстонии возможность безопасно работать и в офисе, и у клиента, и удаленно, соблюдая при этом строгие требования к качеству и соответствию. Наши процессы регулярно оценивают и проверяют международная группа BDO, регулирующие органы и клиенты. Поэтому мы не можем позволить себе компромиссов в отношении надежности работы, защиты данных или качества процессов. Технологические решения должны быть такими же надежными, как и услуги, которые мы оказываем клиентам.
Сулев Луйга, управляющий партнер BDO Eesti
IT-партнер должен понимать специфику бизнеса
По словам Луйги, в качестве ИТ-партнера была выбрана компания Telia, поскольку она способна предложить комплексное решение, включающее как ИТ-услуги и управление сетью, так и необходимое оборудование. Поскольку технология играет ключевую роль в формировании рабочей среды команд BDO Eesti, важно, чтобы партнер понимал специфику бизнеса и создал безопасный технологический фундамент, который позволяет сосредоточиться на основной деятельности. «Технология не умаляет роли специалиста, напротив, делает ее еще более важной, помогая быстрее и точнее использовать его знания», – говорит он.
Таким образом вместо нескольких поставщиков был выбран один, что обеспечивает последовательный и целостный обзор инфраструктуры, высокий уровень кибербезопасности, оперативное решение проблем и меньшие административные расходы. «Помимо прочего, это позволяет оптимизировать планирование инвестиций и проводить долгосрочные технологические разработки».
Алар Курвитс, руководитель команды Telia.
Foto: Telia Eesti
«Специфика BDO Eesti как клиента заключается в том, что ИТ-среда этой компании всегда должна отвечать очень высоким требованиям защиты данных и информационной безопасности. В этом случае недостаточно обычного технологического партнерства – BDO Eesti должна иметь возможность подтверждать свою безопасность перед клиентами, партнерами и своей международной сетью, – говорит Алар Курвитс, руководитель команды Telia по управлению услугами ИКТ, – Вот почему наша поддержка включает не только безопасные офисные решения, но и услугу управления ИТ, обеспечивая прозрачность, управляемость и устойчивость к рискам всей технологической среды».
И Курвитс, и Луйга подтверждают, что устойчивость приобретает определяющее значение в бизнес-среде, поскольку вычисления становятся все более разнообразными, масштабными и энергоемкими. Для BDO Eesti это означает консультирование клиентов для понимания нормативных требований о включении устойчивости в их бизнес-стратегию, как и оценку собственных решений через призму устойчивости.
«Являясь членом международной сети BDO, мы определили для себя конкретные цели и показатели устойчивости в части инвестиций в технологии, организации работы, выбора партнеров по закупкам и повседневным рабочим процессам. Однако для нас важен и более широкий смысл понятия: устойчивость – это не только меньшее воздействие на окружающую среду, но и ответственное, продуманное управление», – говорит Луйга. Так, компания регулярно собирает данные о своем энергопотреблении, выбросах парниковых газов, воздействии на окружающую среду в связи с командировками, об использовании ресурсов офиса и ответственном выборе поставщиков. В международной сети также все чаще отслеживается достижение нулевых целевых показателей и данных, связанных с климатическими рисками.
Однако, по словам Луйги, без достоверного обзора это сделать сложно. «Данные, предоставляемые Telia и принадлежащей ей Green IT, помогают нам лучше понимать свое использование ИКТ-систем, оценивать жизненный цикл оборудования и принимать обоснованные решения как об инвестициях, так и об оптимальном использовании ресурсов, что помогает объединить принципы технологических инноваций, надежности и ответственного предпринимательства», – пояснил он.
Устойчивость как более осознанная модель
С точки зрения Telia, рост значения устойчивости развития означает, что от технологии теперь ожидают не только надежности и безопасности, но и меньшего следа на протяжении всего жизненного цикла. «Компании все чаще рассматривают ИТ-решения через призму возможности устранить бесполезное передвижение, продлить срок службы оборудования и использовать ресурсы более разумно, – говорит руководитель команды Telia по управлению услугами ИКТ Алар Курвитс. – В случае BDO Eesti это означает, например, что технология должна позволять людям работать безопасно и бесперебойно независимо от их местоположения и одновременно предусматривать использование устройств после первого периода эксплуатации».
По словам Курвитса, это особенно важно в организациях, где нужно регулярно обновлять мощные надежные рабочие станции пользователей так, чтобы не страдали сложные рабочие процессы. «Устойчивость не означает, что компания должна отказываться от высоких технологий. Скорее, это означает более информированную модель: нужные устройства вводятся в эксплуатацию с профессиональным управлением, а в конце жизненного цикла их направляют во вторичное использование с помощью Green IT. Таким образом можно соединить потребность сотрудников в современных инструментах и желание компании снизить воздействие технологий на окружающую среду», – добавил он.
Устойчивость не означает, что компания должна отказываться от высоких технологий. Скорее, это означает более информированную модель: нужные устройства вводятся в эксплуатацию с профессиональным управлением, а в конце жизненного цикла их направляют во вторичное использование с помощью Green IT. Таким образом можно соединить потребность сотрудников в современных инструментах и желание компании снизить воздействие технологий на окружающую среду.
Алар Курвитс, руководитель команды Telia
Луйга считает, что в будущем технологии будут играть еще большую роль в том, как компании осмысливают свое воздействие на окружающую среду, управляют им и сокращают свое влияние. «Многие организации стремятся к большей устойчивости, но без качественных данных трудно понять, где именно происходит воздействие и какие меры дают оптимальный результат. Технология позволяет изменить управление устойчивостью, заменяя оценочные данные фактическими, и в результате принимать более обоснованные решения об использовании энергии, планировании ресурсов и управлении цепочками поставок», – говорит он. Тем не менее, следующий скачок развития происходит не из-за того, что компании собирают больше данных, а в силу того, что воздействие принимаемых решений на окружающую среду становится столь же очевидным, как цена, качество или риски. «Когда менеджер сразу видит финансовые и экологические последствия инвестиции, контракта на закупку или планирования рабочего процесса, данные по устойчивости перестают быть ретроспективным отчетом и задействуются в повседневном управлении, ориентированном на будущее», – объяснил Луйга.
При этом он подчеркнул, что сами по себе технологии не обеспечивают устойчивости. «Поэтому вопрос будущего не в том, насколько компания пользуется технологиями, а в том, насколько разумно она это делает. Победителями становятся организации, которые с помощью технологий могут снизить реальную ресурсоемкость своей деятельности, а не просто ее оцифровать», – считает Луйга.