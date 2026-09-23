Член правления Mercedes-Benz пригрозил закрыть два завода

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Майкол Крийва ездил на Ferrari и Lamborghini, но если нужно выбрать автомобиль, на котором действительно хочется ездить каждый день, он предпочел бы Chevrolet Corvette C8. «Он выглядит как суперкар, и на нем действительно можно ездить», — такими словами Крийва представляет новую жемчужину своей коллекции. Автомобиль с восьмицилиндровым двигателем объемом 6,2 литра напоминает самые крутые экземпляры из коллекции моделей авто, которыми в детстве владели многие мальчишки, но он самый настоящий. Садишься, нажимаешь кнопку старта, и наслаждаешься — всего за три с половиной секунды можно разогнаться до ста, совсем как в песне группы Smilers.