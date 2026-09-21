Цена квартиры – еще не все: какое жилье выгоднее содержать?

Большой обзор новостроек

В течение следующих двух лет в Таллинне и ближайших к нему волостях будет построено не менее 4100 новых домов, однако это явно противоречит нынешним темпам продаж. Девелоперы признают, что объем непроданного жилья слишком велик, но и затормозить процесс сложно.