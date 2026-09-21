Цена квартиры – еще не все: какое жилье выгоднее содержать?
Руководитель сферы жилищных кредитов Swedbank Анне Пяргма сравнивает расходы на содержание квартиры в новостройке и на вторичном рынке. Она на наглядном примере показывает, к чему следует быть готовым.
В течение следующих двух лет в Таллинне и ближайших к нему волостях будет построено не менее 4100 новых домов, однако это явно противоречит нынешним темпам продаж. Девелоперы признают, что объем непроданного жилья слишком велик, но и затормозить процесс сложно.
Строительная активность бурлит в исторических кварталах Таллинна, частные инвесторы и государство не только активно застраивают пустующие участки, но и кардинально меняют облик уже давно сложившихся частей столицы. Что было и что будет на месте идущих в центре города строек?
«Мы с тревогой смотрим, что будет со всей этой сагой»
Суд назначил временного банкротного управляющего компании, построившей новый жилой комплекс Vektor на Пярнуском шоссе в Таллинне. Помимо крупной налоговой задолженности, квартирное товарищество, представляющее жильцов дома, требует от застройщика погасить долг по коммунальным счетам.
Разница в цене квадратного метра квартиры между Таллинном и регионами с меньшими доходами выросла до 51 раза. Самые дешевые квартиры Эстонии находятся в городах Ида-Вирумаа, а также в Валга, Кунда и Тамсалу.
Business Model Canvas – один из самых известных в мире инструментов деловой стратегии. Это структура из девяти блоков, используемая и стартапами, и университетами, и крупными корпорациями. Ее разработчик Александр Остервальдер выступит 5 ноября на конференции Telia Digital Hub.