Литовский фонд влечет эстонских инвесторов, но комиссии пугают: «Похоже на праздник процентов»
Новый фонд недвижимости литовской управляющей компании Lords LB Asset Management привлекает средства и от эстонских инвесторов. Однако обращают на себя внимание как условия покупки первых объектов недвижимости, так и разнообразные расходы.
Финский стартап Verda, в число инвесторов которого входит инвестиционная компания Таавета Хинрикуса и Стена Тамкиви Skaala, после последнего раунда финансирования получил статус единорога, достигнув рыночной стоимости в 1 млрд долларов.
Бывший партнер инфраструктурного фонда BaltCap Шарунас Степуконис должен выплатить инвестиционной компании более 5,7 млн евро в качестве компенсации ущерба и процентов, постановил суд первой инстанции Вильнюса.
Топ-менеджер Олле Тишлер строил свою карьеру более 25 лет. Дважды в своей жизни он оставался без работы и жил в эти периоды только за счет инвестиционного портфеля, который сегодня насчитывает несколько миллионов евро.
Business Model Canvas – один из самых известных в мире инструментов деловой стратегии. Это структура из девяти блоков, используемая и стартапами, и университетами, и крупными корпорациями. Ее разработчик Александр Остервальдер выступит 5 ноября на конференции Telia Digital Hub.