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Райн Лыхмус назвал три вещи, которые LHV должен делать лучше: «Мы перестраиваем себя изнутри»

Основатель LHV и председатель наблюдательного совета LHV Group Райн Лыхмус говорит, что сейчас банк находится на переходном этапе и его нужно сделать эффективнее, упростить и дисциплинировать.
LHV должен стать эффективнее, упростить свою деятельность и дисциплинировать себя, заявил основатель LHV и председатель наблюдательного совета LHV Group Райн Лыхмус.
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