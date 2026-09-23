Райн Лыхмус назвал три вещи, которые LHV должен делать лучше: «Мы перестраиваем себя изнутри»

Погашение государственных облигаций вернуло на счета инвесторов 200 млн евро основного долга. Два года назад розничные инвесторы вложили в эти облигации 29 млн евро, и, по словам представителей банков, часть средств направляется в новые инвестиции.
Business Model Canvas – один из самых известных в мире инструментов деловой стратегии. Это структура из девяти блоков, используемая и стартапами, и университетами, и крупными корпорациями. Ее разработчик Александр Остервальдер выступит 5 ноября на конференции Telia Digital Hub.