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27 июня 2022 в 6:45 Поделиться:









Цены на куриные яйца выросли в этом году на 70%

Производители объясняют повышение цен на яйца удорожанием стоимости кормов, упаковочных материалов, топлива, электричества и ростом расходов на рабочую силу. Фото: Raul Mee

По словам директора по закупкам Prisma Peremarket Каймо Нийтару, стоимость куриных яиц размера M и L выросла в этом году на 70%, передает rus.err.ee.

Руководитель по закупкам Rimi Марис Раннус отметила, что в их сети цены на яйца с начала года выросли на 45-50%.