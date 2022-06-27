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    Цены на куриные яйца выросли в этом году на 70%

    Производители объясняют повышение цен на яйца удорожанием стоимости кормов, упаковочных материалов, топлива, электричества и ростом расходов на рабочую силу.Фото: Raul Mee

    По словам директора по закупкам Prisma Peremarket Каймо Нийтару, стоимость куриных яиц размера M и L выросла в этом году на 70%, передает rus.err.ee.

    Руководитель по закупкам Rimi Марис Раннус отметила, что в их сети цены на яйца с начала года выросли на 45-50%.

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