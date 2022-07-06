Российского бизнесмена обвиняют в контрабанде леса в Эстонию
Оказалось, что бизнесмен предоставил в таможенный орган недостоверные сведения о легальном происхождении леса.Фото: Liis Treimann
Бизнесмен из Новокузнецка обвиняется в контрабанде лесопродукции в Эстонию более чем на один миллион рублей, пишет портал vse42.ru.
Как сообщили в пресс-службе новокузнецкой транспортной прокуратуры, ведомство проверило исполнение таможенного законодательства при экспорте лесопродукции.
Было установлено, что в период с мая по август прошлого года участник внешнеэкономической деятельности, зарегистрированный в Новокузнецке, осуществил в Эстонию поставки пиломатериалов из древесины хвойных пород объемом более 89 кубометров на общую сумму, превышающую 1 млн рублей.
Оказалось, что бизнесмен предоставил в таможенный орган недостоверные сведения о легальном происхождении леса. По материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере, рассказали в ведомстве.
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