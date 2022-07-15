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15 июля 2022 в 10:07 Поделиться:









В Мустамяэ начинает курсировать бесплатный беспилотный автобус

Пилотный проект осуществляется в сотрудничестве между Таллиннским департаментом транспорта и предприятием Auve Tech OÜ с целью изучения возможностей использования беспилотных автобусов. Фото: Pressifoto

С 15 июля по 14 сентября по внутриквартальным дорогам между улицами Мустамяэ теэ, Таммсааре теэ и Эхитаяте теэ будет ходить бесплатный беспилотный автобус, сообщает столичная пресс-служба.

Рассчитанный на восемь мест беспилотный автобус будет курсировать со вторника по воскресенье с 10 до 16 часов с интервалом примерно в 25 минут. Длина маршрута составит 1,8 км. По понедельникам беспилотный автобус ходить не будет. Помимо жилых домов, в непосредственной близости от маршрута расположены автобусная и троллейбусная остановка «Таммсааре теэ» на улице Мустамяэ теэ, Дневной центр Мустамяэ, бывшее здание управы района Мустамяэ и магазин Maxima (Таммсааре теэ, 133).

Маршрут начинается неподалеку от остановки «Таммсааре теэ» на улице Мустамяэ теэ, и будет пролегать возле зданий Мустамяэ теэ, 102, Таммсааре теэ, 123 и 125, частично вдоль пешеходно-велосипедной дорожки в направлении Дневного центра Мустамяэ, затем вдоль зданий Эхитаяте теэ, 86 и 88, а также Таммсааре теэ, 141 и 137 обратно к начальной остановке возле Мустамяэ теэ.

«Я очень рад, что проект беспилотного автобуса дошел и до района Мустамяэ. Будем надеяться, что испытания пройдут настолько хорошо, что в ближайшем будущем мы сможем пользоваться таким видом транспорта в течение длительного времени, – сказал старейшина района Мустамяэ Лаури Лаатс. – Компактность Мустамяэ позволит нам охватить множество привычных маршрутов большого числа горожан даже на столь коротком пути».

Пилотный проект осуществляется в сотрудничестве между Таллиннским департаментом транспорта и предприятием Auve Tech OÜ с целью изучения возможностей использования беспилотных автобусов. В автобусе всегда будет находиться сотрудник, который следит за безопасностью каждого маневра и готов среагировать в случае необходимости. Беспилотный автобус также оснащен различными типами датчиков, которые будут отслеживать окружающие объекты и их перемещения. Если перед транспортным средством появится пешеход или любое другое препятствие, автобус автоматически затормозит. Автобус движется с небольшой скоростью и не подвергает опасности других участников движения, он следует по заранее намеченному маршруту.