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26 июля 2022 в 11:42 Поделиться:









В Зимбабве выпустили золотые монеты для борьбы с инфляцией

Глава зимбабвийского центробанка Джон Мангудья говорит, что этими монетами можно расплачиваться за обычные покупки – если в магазине найдется сдача. Фото: JEKESAI NJIKIZANA, Scanpix

Африканская страна Зимбабве, чья банкнота в сто триллионов местных долларов 14 лет назад стала символом полного экономического краха, снова столкнулась с огромной инфляцией, хоть и не такой ужасающей, как в те времена, и решила бороться с ней старинным способом – выпуском золотых монет.

Центральный банк Зимбабве выпустил в оборот золотые монеты, стоимость которых будет определяться не номиналом, а рыночной ценой золота.

Достоинство каждой монеты равно цене унции золота плюс 5% на покрытие расходов на чеканку. В конце прошлой недели унция золота стоила 1724 доллара США, пишет Русская служба Би-би-си.

В июле годовая инфляция в Зимбабве превысила 190%, и центральный банк поднял учетную ставку до 200%. Курс зимбабвийского доллара по отношению к другим валютам давно и стремительно летит вниз.

13-14 лет назад, при Роберте Мугабе, все было еще хуже – в 2009 году инфляция составила 100 секстильонов процентов.