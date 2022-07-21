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21 июля 2022 в 10:24 Поделиться:









Айн Кяпп: цены в ресторанах, отелях и спа вырастут на 20%

В настоящее время оборот отелей и спа на 30% ниже, чем был в 2019 году, но расходы повысились – это является еще одним основанием для поднятия цен. На фото: председатель правления Союза отелей и ресторанов Эстонии Айн Кяпп. Фото: Eiko Kink

В Союзе отелей и ресторанов Эстонии считают повышение цен в секторе неизбежной и необходимой мерой, передает rus.err.ee.

«Я думаю, что рост будет 20% обязательно, потому что у нас инфляция и выросли цены на энергию», – сказал председатель правления Союза отелей и ресторанов Эстонии Айн Кяпп, добавив, что цены не могут повыситься больше, чем выдержит рынок.

В настоящее время оборот отелей и спа на 30% ниже, чем был в 2019 году, но расходы повысились – это является еще одним основанием для поднятия цен.

Тяжелее всего приходится бизнесу, который был связан с российскими туристами, однако за последние два года им на смену пришли местные туристы и гости из стран ЕС: «Рынок довольно хороший. Люди хотят путешествовать, особенно бизнес-клиенты. У нас высокий уровень обслуживания, и я думаю, что мы сможем восстановить допандемийный уровень».

Председатель правления Союза отелей и ресторанов отметил, что июль в общем плане рынка очень прибыльный месяц, и по прогнозам осень и зима тоже будут в несколько раз лучше, чем год назад.