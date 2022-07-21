  • Поделиться:

    Айн Кяпп: цены в ресторанах, отелях и спа вырастут на 20%

    В настоящее время оборот отелей и спа на 30% ниже, чем был в 2019 году, но расходы повысились – это является еще одним основанием для поднятия цен. На фото: председатель правления Союза отелей и ресторанов Эстонии Айн Кяпп. Фото: Eiko Kink

    В Союзе отелей и ресторанов Эстонии считают повышение цен в секторе неизбежной и необходимой мерой, передает rus.err.ee.

    «Я думаю, что рост будет 20% обязательно, потому что у нас инфляция и выросли цены на энергию», – сказал председатель правления Союза отелей и ресторанов Эстонии Айн Кяпп, добавив, что цены не могут повыситься больше, чем выдержит рынок.
    В настоящее время оборот отелей и спа на 30% ниже, чем был в 2019 году, но расходы повысились – это является еще одним основанием для поднятия цен.
    Тяжелее всего приходится бизнесу, который был связан с российскими туристами, однако за последние два года им на смену пришли местные туристы и гости из стран ЕС: «Рынок довольно хороший. Люди хотят путешествовать, особенно бизнес-клиенты. У нас высокий уровень обслуживания, и я думаю, что мы сможем восстановить допандемийный уровень».
    Председатель правления Союза отелей и ресторанов отметил, что июль в общем плане рынка очень прибыльный месяц, и по прогнозам осень и зима тоже будут в несколько раз лучше, чем год назад.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

    Поделиться:
  • Самое читаемое
ЕЦБ повысил базовую ставку на 0,5%
Сланцевое масло возвращается: неэкологично, зато дешево
Каллас: потребление газа в Эстонии к зиме сократится на 20%
Влияние санкций
Военно-экономический блог Райво Варе: цель газовой войны — Германия
Центральными темами последних двух недель стали уже седьмой по счету пакет санкций ЕС в отношении России и ведущаяся Кремлем против Европы энергетическая война, пишет обозреватель Райво Варе в своем военно-экономическом блоге.
Центральными темами последних двух недель стали уже седьмой по счету пакет санкций ЕС в отношении России и ведущаяся Кремлем против Европы энергетическая война, пишет обозреватель Райво Варе в своем военно-экономическом блоге.
Больше новостей о влиянии санкций
Инвестор
Netflix потерял почти 1 млн платных подписчиков во втором квартале
Netflix Inc., крупнейший в мире сервис потокового видео по подписке, зафиксировал отток почти 1 млн пользователей во втором квартале, при этом компания отчиталась о росте чистой прибыли и выручки, пишет
Netflix Inc., крупнейший в мире сервис потокового видео по подписке, зафиксировал отток почти 1 млн пользователей во втором квартале, при этом компания отчиталась о росте чистой прибыли и выручки, пишет
Все новости для инвесторов
Молодые и деловые
Что жители Эстонии думают о феминизме?
Неравноправие мужчин и женщин – проблема, которая является актуальной по сей день. Но так ли считают жители Эстонии или для кого-то феминизм – движение, уже не нужное в наши дни? Мы расспросили жителей об отношении к феминизму людей разного возраста и пола.
Неравноправие мужчин и женщин – проблема, которая является актуальной по сей день. Но так ли считают жители Эстонии или для кого-то феминизм – движение, уже не нужное в наши дни? Мы расспросили жителей об отношении к феминизму людей разного возраста и пола.
Все статьи студентов Летней школы журналистики
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Аналитик: придется учиться жить с «медведями»
«Медвежьим рынком» называется падение финансового рынка – когда цена актива падает больше чем на 20% от недавних максимумов. Первая половина 2022 года войдет в историю как одно из самых негативных начал года, пишет управляющий фондами SEB Varahaldus Эндрико Вырклаев.
«Медвежьим рынком» называется падение финансового рынка – когда цена актива падает больше чем на 20% от недавних максимумов. Первая половина 2022 года войдет в историю как одно из самых негативных начал года, пишет управляющий фондами SEB Varahaldus Эндрико Вырклаев.
Все мнения
Эпицентр
Государство советует бизнесменам вспомнить о «коронавирусном светофоре»
По данным Департамента здоровья, уровень риска распространения коронавируса в Эстонии в настоящее время средний (или желтый, если пользоваться терминологией так называемого «коронавирусного светофора») — как по количеству госпитализированных, так и по общему числу инфицированных.
По данным Департамента здоровья, уровень риска распространения коронавируса в Эстонии в настоящее время средний (или желтый, если пользоваться терминологией так называемого «коронавирусного светофора») — как по количеству госпитализированных, так и по общему числу инфицированных.
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: такими темпами она двузначной станет!
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынк.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынк.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение