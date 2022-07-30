Экономист: огромный рост цен заставляет людей затягивать пояса

Несмотря на рост цен, объёмы продаж услуг для отдыха увеличились, пишет экономист Лийз Эльмик. Фото: Liis Treimann

В июле рост цен в Эстонии ускорился ещё больше, достигнув 23% в годовом исчислении. Средняя чистая зарплата клиентов Swedbank в последние месяцы росла вдвое медленнее, чем цены – на 11%. Рост пенсий также не успевает за ростом цен. Рост цен даже выше среднего в семьях с низким уровнем дохода, где счета за электричество и отопление, являющиеся основными виновниками роста цен, составляют большую долю семейного бюджета, пишет старший экономист Swedbank Лийз Эльмик.

Объём розничных продаж в июне снизился на один процент по сравнению с прошлым годом. Это было вызвано снижением объёма покупки товаров первой необходимости – продуктов питания и автомобильного топлива. Потребление несколько увеличилось за счёт украинских военных беженцев. К настоящему времени в Эстонию прибыло 48 000 беженцев, что примерно соответствует населению Нарвы, третьего по величине города Эстонии. Медленное восстановление туристического сектора сдерживает рост потребления. Число иностранных туристов в Эстонии почти вдвое меньше, чем до коронакризиса.