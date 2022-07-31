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31 июля 2022 в 9:48 Поделиться:









Реформа рынка электроэнергии может больно ударить по продавцам

Председатель правления Elektrum Eesti Андрус Лийванд отметил, что реформа рынка электроэнергии продиктована интересами потребителей и может привести к тому, что значительная часть действующих на рынке электроэнергии предприятий окажется в сложном положении. Фото: Veiko Tõkman

В коалиционном договоре значится, что в отопительный сезон жители Эстонии смогут покупать электричество на внебиржевом рынке, при этом дополнительная компенсация для потребителей составит 50 евро за мегаватт-час. Продавцы электроэнергии и даже электробиржа Nord Pool пребывают в недоумении, не понимая, как им действовать дальше и каким образом реформу собираются претворять в жизнь, пишет Rus.Delfi.

Продавцы электроэнергии фирмы Alexela и Eesti Gaas, ссылаясь на то, что из министерства пока не получены указания по поводу предполагаемых изменений, отказались давать комментарии, однако председатель правления Elektrum Eesti Андрус Лийванд отметил, что реформа рынка электроэнергии продиктована интересами потребителей и может привести к тому, что значительная часть действующих на рынке электроэнергии предприятий окажется в сложном положении: «В худшем случае Elektrum потеряет немалую часть бытовых, а также малых потребителей, что приведет к переоценке бизнес-модели в целом. Если воплотится такой сценарий, то мы будем очень заинтересованы в том, чтобы вступить в диалог с государством и узнать, как продавцам электроэнергии будут компенсировать негативный риск, обусловленный поправкой к закону».

Руководитель по связям с общественностью VKG Elektrivõrkud Ирина Боенко сказала, если в условиях рынка цена предлагаемой Eesti Energia универсальной услуги окажется ниже фиксированной цены, клиенты, скорее всего, будут менять продавца электроэнергии.

Покупать у Eesti Energia электроэнергию по цене универсальной услуги позволят и другим продавцам электроэнергии, но в таком случае, сказала Боенко, чтобы конкурировать с Eesti Energia, им придется продавать электроэнергию своим клиентам с нулевой маржой: «Это позволит продавцам электроэнергии сохранить клиентский портфель в краткосрочном плане, поскольку, конкурируя в условиях рынка, у них нет надежды на то, что удастся сохранить клиентов».

Министр предпринимательства и инфотехнологий Кристьян Ярван отметил, что связанная с реформой работа только началась, и прояснить предстоит еще многие детали, однако он подтвердил, что на концерн Eesti Energia будет возложена обязанность продавать электроэнергию другим продавцам по цене, согласованной с Департаментом конкуренции.