Назад 13.03.26, 16:06 Делов-то: пока с Тоомпеа ругают MAGA, в Нарве нашли фантомную республику «Игра престолов» в Нарве – в горуправе опять назревает смена власти, и интернет-тролли на российской стороне реки тоже не дремлют. На Ближнем Востоке вновь продолжается бой, и сердцу жителя Эстонии тревожно в груди при взгляде на цены на заправках. Обсуждаем новости недели в подкасте «Делов-то!».

Нарвский депутат Иван Егоров со второй попытки присоединился к оппозиционной депутатской группе Урбо Ваарманна «План Б», развалив коалицию в городском собрании. На этот раз переход он совершил прямо в студии национального телевидения, чтобы никто не сомневался. Типично нарвское предательство или нормальный политический для любого города Эстонии процесс?

В сети спорят об аккаунтах «Нарвской народной республики». После материала портала Propastop одни увидели в них реальную угрозу сепаратизма и российского вторжения, другие – сомнительный интернет-фантом или даже неловкую попытку антипропагандистов доказать собственную полезность. У журналистов ДВ тоже есть мнение на этот счет.

Можно ли эстонским политикам ругать Трампа и Америку? И где проходит граница между партийной дисциплиной и отходом от принципов демократии? В студии очередной диспут вокруг свободы слова. Эстония получает «пятерку с минусом».

Бензин дорожает на фоне перекрытия Ормузского пролива. Ждать ли топливной катастрофы масштабов 2022 года? И есть ли у маленькой страны рычаги, чтоб ее предотвратить? На вопрос отвечают эксперты и журналисты ДВ.

Договор аренды отеля Viru в центре Таллинна приближается к истечению и собственник здания потихоньку начинает грызню с сетью Sokos по поводу его продления. Каждая сторона хочет заплатить поменьше, а получить побольше. И обе знают – рано или поздно в устаревший отель придется вложить миллионы. Что делать с Viru – приспособить под квартиры? А может, снести и забыть?