  • OMX Baltic1,7%316,83
  • OMX Riga−0,06%903,91
  • OMX Tallinn0,1%2 088,3
  • OMX Vilnius2,1%1 382,68
  • S&P 500−0,31%6 651,9
  • DOW 300,1%46 725,12
  • Nasdaq −0,67%22 161,88
  • FTSE 100−0,35%10 269,1
  • Nikkei 225−1,16%53 819,61
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%91,65
  • 13.03.26, 16:06

Делов-то: пока с Тоомпеа ругают MAGA, в Нарве нашли фантомную республику

«Игра престолов» в Нарве – в горуправе опять назревает смена власти, и интернет-тролли на российской стороне реки тоже не дремлют. На Ближнем Востоке вновь продолжается бой, и сердцу жителя Эстонии тревожно в груди при взгляде на цены на заправках. Обсуждаем новости недели в подкасте «Делов-то!».
Нарвский депутат Иван Егоров со второй попытки присоединился к оппозиционной депутатской группе Урбо Ваарманна «План Б», развалив коалицию в городском собрании. На этот раз переход он совершил прямо в студии национального телевидения, чтобы никто не сомневался. Типично нарвское предательство или нормальный политический для любого города Эстонии процесс?
В сети спорят об аккаунтах «Нарвской народной республики». После материала портала Propastop одни увидели в них реальную угрозу сепаратизма и российского вторжения, другие – сомнительный интернет-фантом или даже неловкую попытку антипропагандистов доказать собственную полезность. У журналистов ДВ тоже есть мнение на этот счет.
Можно ли эстонским политикам ругать Трампа и Америку? И где проходит граница между партийной дисциплиной и отходом от принципов демократии? В студии очередной диспут вокруг свободы слова. Эстония получает «пятерку с минусом».

Бензин дорожает на фоне перекрытия Ормузского пролива. Ждать ли топливной катастрофы масштабов 2022 года? И есть ли у маленькой страны рычаги, чтоб ее предотвратить? На вопрос отвечают эксперты и журналисты ДВ.
Договор аренды отеля Viru в центре Таллинна приближается к истечению и собственник здания потихоньку начинает грызню с сетью Sokos по поводу его продления. Каждая сторона хочет заплатить поменьше, а получить побольше. И обе знают – рано или поздно в устаревший отель придется вложить миллионы. Что делать с Viru – приспособить под квартиры? А может, снести и забыть?
Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026