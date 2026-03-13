Зарплаты президента, спикера Рийгикогу и председателя Госсуда вырастут до более чем 10 000 евро

С апреля в Эстонии вырастут зарплаты высших государственных служащих. После индексации оклады президента, спикера Рийгикогу и председателя Госсуда превысят 10 000 евро в месяц, а зарплата премьер-министра останется ниже этой планки.
Зарплаты президента Эстонии Алара Кариса, спикера Рийгикогу Лаури Хуссара и председателя Госсуда Виллу Кыве с апреля превысят 10 000 евро в месяц. После индексации Карис и Хуссар будут получать по 10 240 евро, а зарплата Кыве вырастет до 9720 евро, при этом с учетом представительских выплат его ежемесячный доход также составит 12 288 евро, передает rus.err.ee.
Повышение связано с индексацией зарплат высших государственных служащих на 5,3% – по той же логике, по которой с апреля вырастут и пенсии. При этом премьер-министр Кристен Михал останется ниже отметки в 10 000 евро по должностному окладу: его зарплата увеличится на 249 евро и составит 9256 евро в месяц.
Медленнее до 2028 года будут расти зарплаты премьер-министра, министров, членов Госсуда, госсекретаря, генерального прокурора и ряда судей, после чего их оклады увеличатся более резко. Одновременно с этим с апреля вырастут и пенсии – средняя пенсия по старости увеличится на 43 евро и достигнет 860 евро в месяц.
