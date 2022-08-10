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10 августа 2022 в 9:03 Поделиться:









Исследование: каждый третий житель Эстонии выбирает продукты подешевле

Из-за роста цен выросла и чувствительность людей к ним – самый дешевый продукт среди аналогичных выбирает треть покупателей, то есть 31% жителей Эстонии. Фото: Liis Treimann

Согласно исследованию покупательского поведения в розничной торговле, совместно проведенному Kantar Emor и Союзом пищевой промышленности, 80% жителей Эстонии продолжают отдавать предпочтение эстонским продуктам. В то же время за год выросла чувствительность людей к ценам – каждый третий эстонский покупатель при покупке еды выбирает наиболее дешевый продует из аналогичных, из-за чего в покупательскую корзину попадает все меньше экологичных и полезных пищевых продуктов.

В общей сложности в ходе исследования определялись решения эстонских потребителей в 36 категориях продуктов. Участников исследования спрашивали, принимали ли они решения, касающееся соответствующей категории продуктов питания перед тем, как отправиться в магазин, и на основании какого критерия было принято окончательное решение о совершении покупки, следует из пресс-релиза Союза пищевой промышленности.

Исследование показало, что большинство покупателей составляет список покупок, прежде чем отправиться в магазин, однако то, какого бренда молоко, мясо или сыр в итоге окажутся в корзине, становится понятно только на месте и зависит от содержания и вкуса конкретного продукта (41%), а также от выгодных предложений (30%). Импульсивные решения о покупках люди чаще принимают в отношении сладостей, выпечки (в т. ч. приготовленной в магазине), различных готовых блюд, смузи, энергетических напитков, чипсов и снеков.

По словам Айвара Воога, ведущего эксперта Kantar Emor, из года в год уменьшается число людей, отдающих предпочтение конкретным маркам. «Поскольку магазины предлагают широкий ассортимент продуктов, люди становятся менее верны конкретному бренду. Самое главное при покупке еды – вкус пищевых продуктов и льготные предложения магазина», – прокомментировал Воог.

Из-за роста цен выросла и чувствительность людей к ним – самый дешевый продукт среди аналогичных выбирает треть покупателей, то есть 31% жителей Эстонии. С другой стороны, доля людей, готовых поступиться привычным образом жизни, за год упала на 7%. Люди также менее готовы платить больше за экологичные продукты питания. Менее важной становится и то, насколько полезна еда. С информацией об энергетической ценности продуктов, приведенной на упаковке, знакомится на 6% меньше людей, чем в прошлом году.

По словам руководителя Союза пищевой промышленности Сирье Потисепп, производители продуктов питания не были готовы к нынешнему гибридному кризису, и он стал настоящим вызовом: еще не прошедшая пандемия, нехватка рабочей силы, кризис энергоносителей, безумный рост цен и начавшаяся в феврале война в Украине.

«Кроме того, есть еще одна война, о которой мы мало говорим, но которая все же существенно влияет на благосостояние эстонских производителей продуктов питания. Это ценовая война между торговыми сетями, особенно теми, которые принадлежат иностранным собственникам. Удорожание продуктов питания и производства еще не достигло потолка, поскольку большую часть ассортимента иностранных торговых сетей составляют импортные товары, что искусственно держит цены ниже», – сказала Потисепп.

Потисепп беспокоит тот факт, что хотя за последние годы наблюдается впечатляющий рост заработной платы жителей Эстонии и их уровень жизни повысился, наша средняя зарплата несопоставима со странами ЕС, особенно со старыми и богатыми странами.

В исследовании приняли участие 1244 человека в возрасте от 15 до 74 лет.