Одежда будет дорожать – изменение климата дотянулось и до нее
Урожай хлопка у основных экспортеров будет скудным.Фото: Shutterstock
Экстремальные погодные условия настолько повлияют на количество сырья, что нас ждет очередное подорожание. Особенно оно затронет производство одежды.
В Индии, которая является крупнейшим в мире производителем хлопка, стали проблемой сильные ливни и вредители. Это привело к тому, что государство вынуждено ввозить хлопок. В Китае, наоборот, возникли проблемы из-за жары. США являются крупнейшим экспортером хлопка, но и там не все в порядке из-за засухи. У второго по величине экспортера, Бразилии, урожай из-за жары уменьшился уже на 30%.
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