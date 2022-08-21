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    Одежда будет дорожать – изменение климата дотянулось и до нее

    Урожай хлопка у основных экспортеров будет скудным.Фото: Shutterstock

    Экстремальные погодные условия настолько повлияют на количество сырья, что нас ждет очередное подорожание. Особенно оно затронет производство одежды.

    В Индии, которая является крупнейшим в мире производителем хлопка, стали проблемой сильные ливни и вредители. Это привело к тому, что государство вынуждено ввозить хлопок. В Китае, наоборот, возникли проблемы из-за жары. США являются крупнейшим экспортером хлопка, но и там не все в порядке из-за засухи. У второго по величине экспортера, Бразилии, урожай из-за жары уменьшился уже на 30%.

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