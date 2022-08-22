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    Рейнсалу: восьмой пакет санкций должен включать полное эмбарго на энергоносители

    По словам министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу, Эстония предлагает окончательно отделить российские банки от системы расчетов SWIFT.Фото: Liis Treimann

    Согласно предложению Эстонии, восьмой пакет санкций Европейского союза против России должен включать в себя всеобъемлющее эмбарго на энергоносители, заявил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, передает rus.err.ee.

    «Мы должны высоко поднять цену агрессии до наступления зимы. Семи пакетов было недостаточно, чтобы оказать давление на Путина с целью прекращения войны против Украины», – сказал Рейнсалу.
    Рейнсалу перечислил предложения Эстонии, такие как комплексное эмбарго на энергоносители, на некоторые новые товарные группы и лица, а также окончательное отделение российских банков от системы расчетов SWIFT.
    Эстония также предлагает запретить въезд граждан России в Евросоюз: «Более 10 млн граждан России имеют право на въезд в Европейский союз. Кто-то должен сделать первый шаг, и надеюсь, нам удастся достичь общеевропейского соглашения по некоторым формулировкам».
    Рейнсалу заявил, что Россия играет на усталости Европы, пытаясь выяснить, чья сила воли сильнее: «Мы должны заявить, что это ложная надежда. Мы готовы помогать Украине и давить на Россию настолько, что последняя будет вынуждена отступить. Важно проявить решимость и твердость характера».

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