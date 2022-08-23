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23 августа 2022 в 12:31 Поделиться:









Cредняя пенсия по старости увеличится более чем на 100 евро

Со следующего года среднюю пенсию по старости освободят от уплаты подоходного налога. Фото иллюстративное. Фото: Liis Treimann

В следующем году средняя пенсия по старости, которая в настоящее время составляет 595 евро, вырастет с учетом внеочередного повышения пенсий и необлагаемого налогом дохода до 704 евро.

Со следующего года среднюю пенсию по старости освободят от уплаты подоходного налога, поэтому большая часть денег останется у пенсионеров, передает rus.err.ee.

По мнению Министерства финансов, при поддержке индексации и налоговых льгот покупательная способность средней пенсии восстановится быстрее.

Каждую весну Эстония проводит перерасчет пенсий, при котором учитываются поступления доли пенсионного страхования от социального налога за предыдущий год и инфляция. Пенсия рассчитывается для каждого человека индивидуально.