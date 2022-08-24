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24 августа 2022 в 8:50 Поделиться:









«Росатом» требует от финской Fennovoima три миллиарда евро

Fennovoima расторгла контракт с «Росатомом» в мае текущего года. Фото иллюстративное. Фото: MAXIM SHEMETOV

Российская государственная корпорация «Росатом» требует от финской энергетической компании Fennovoima миллиардных компенсаций за расторжение контракта на строительство АЭС в Пюхяйоки, сообщает Yle.

Так, «Росатом» подал иск к Fennovoima на три миллиарда евро.

Fennovoima, в свою очередь, обратилась в суд с иском к «Росатому» с требованием о выплате компенсаций в размере двух миллиардов евро. В качестве причин упоминаются, в том числе значительные задержки в выполнении проекта строительства атомной электростанции.

Fennovoima расторгла контракт с «Росатомом» в мае текущего года.