«Росатом» требует от финской Fennovoima три миллиарда евро
Fennovoima расторгла контракт с «Росатомом» в мае текущего года. Фото иллюстративное.Фото: MAXIM SHEMETOV
Российская государственная корпорация «Росатом» требует от финской энергетической компании Fennovoima миллиардных компенсаций за расторжение контракта на строительство АЭС в Пюхяйоки, сообщает Yle.
Так, «Росатом» подал иск к Fennovoima на три миллиарда евро.
Fennovoima, в свою очередь, обратилась в суд с иском к «Росатому» с требованием о выплате компенсаций в размере двух миллиардов евро. В качестве причин упоминаются, в том числе значительные задержки в выполнении проекта строительства атомной электростанции.
Fennovoima расторгла контракт с «Росатомом» в мае текущего года.
Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!