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    С начала войны в Украине в ЕС въехал почти миллион россиян

    С 24 февраля по 22 августа границы ЕС пересекли 998 085 граждан РФ. Фото иллюстративное.Фото: Raul Mee

    С начала полномасштабной войны России против Украины на территорию Евросоюза въехали почти миллион россиян. Такие данные приводит в четверг, 25 августа, агентство dpa со ссылкой на Европейское агентство пограничной и береговой охраны Frontex.

    С 24 февраля по 22 августа границы ЕС пересекли 998 085 граждан РФ, рассказал dpa представитель Frontex. В то же время за период с 16 по 22 августа число россиян, въезжающих в Евросоюз, незначительно снизилось по сравнению с предыдущей неделей, передает DW.
    Дискуссия о шенгенских визах для россиян
    На фоне продолжающейся войны в Украине все больше европейских стран в одностороннем порядке ограничивают выдачу шенгенских виз для граждан России. Такие меры уже приняли Эстония, Латвия, Литва и Чехия. Финляндия планирует последовать им в сентябре, рассматривает такую возможность и Польша. Дания настаивает на принятии общеевропейского решения по визам для россиян, предупреждая, что в противном случае тоже будет действовать в одиночку.
    В то же время некоторые страны ЕС не поддерживают идею запрета на выдачу туристических виз гражданам РФ. Среди прочих, канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявил, что выступающие против войны россияне должны иметь возможность покинуть свою страну. Кроме того, аналогичную позицию высказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

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