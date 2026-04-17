17.04.26, 10:11 VKG заплатила 15 млн евро за права на добычу сланца в «Уус-Кивиыли» Viru Keemia Grupp впервые раскрыла стоимость сделки по покупке прав на добычу сланца в шахте «Уус-Кивиыли». Как сообщил руководитель VKG Ахти Асманн, компания выкупила право на разработку месторождения у госкомпании Eesti Energia за 15 млн евро.

Глава VKG Ахти Асманн.

По словам Асманна, для VKG это очень значительная сумма. «Мы заплатили очень большую сумму за то, что по сути должны были бы получить бесплатно», – сказал он, напомнив, что по закону неиспользуемый в течение пяти лет ресурс может быть возвращен государству, передает rus.err.ee.

Сумма сделки до сих пор публично не раскрывалась. На этом фоне вокруг передачи прав на добычу возникла общественная и политическая дискуссия. В VKG, однако, считают критику необоснованной. По оценке Асманна, в попытках атаковать политиков из Партии реформ под удар попали и сами предприятия, которых начали обвинять в непрозрачности. При этом, по его словам, конфиденциальность коммерческих сделок – это нормальная практика.