VKG заплатила 15 млн евро за права на добычу сланца в «Уус-Кивиыли»

По словам Асманна, для VKG это очень значительная сумма. «Мы заплатили очень большую сумму за то, что по сути должны были бы получить бесплатно», – сказал он, напомнив, что по закону неиспользуемый в течение пяти лет ресурс может быть возвращен государству, передает rus.err.ee.
Сумма сделки до сих пор публично не раскрывалась. На этом фоне вокруг передачи прав на добычу возникла общественная и политическая дискуссия. В VKG, однако, считают критику необоснованной. По оценке Асманна, в попытках атаковать политиков из Партии реформ под удар попали и сами предприятия, которых начали обвинять в непрозрачности. При этом, по его словам, конфиденциальность коммерческих сделок – это нормальная практика.