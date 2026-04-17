Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,06%316,43
  • OMX Riga0,43%890,27
  • OMX Tallinn−0,03%2 115,92
  • OMX Vilnius0,12%1 415,43
  • S&P 5000,26%7 041,28
  • DOW 300,24%48 578,72
  • Nasdaq 0,36%24 102,7
  • FTSE 100−0,19%10 569,73
  • Nikkei 225−1,75%58 475,9
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%89,76
VKG заплатила 15 млн евро за права на добычу сланца в «Уус-Кивиыли»

Viru Keemia Grupp впервые раскрыла стоимость сделки по покупке прав на добычу сланца в шахте «Уус-Кивиыли». Как сообщил руководитель VKG Ахти Асманн, компания выкупила право на разработку месторождения у госкомпании Eesti Energia за 15 млн евро.
Глава VKG Ахти Асманн.
  • Глава VKG Ахти Асманн.
  • Foto: Andras Kralla
По словам Асманна, для VKG это очень значительная сумма. «Мы заплатили очень большую сумму за то, что по сути должны были бы получить бесплатно», – сказал он, напомнив, что по закону неиспользуемый в течение пяти лет ресурс может быть возвращен государству, передает rus.err.ee.
Сумма сделки до сих пор публично не раскрывалась. На этом фоне вокруг передачи прав на добычу возникла общественная и политическая дискуссия. В VKG, однако, считают критику необоснованной. По оценке Асманна, в попытках атаковать политиков из Партии реформ под удар попали и сами предприятия, которых начали обвинять в непрозрачности. При этом, по его словам, конфиденциальность коммерческих сделок – это нормальная практика.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026