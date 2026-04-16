17.04.26, 06:00 Фабрикант из Нымме поставил рога всей Европе и возглавил Банк Эстонии Верблюжья шерсть, аптечные пилюли и даже загадочные «искусственные рога» – на всех этих товарах умел зарабатывать Оскар Керсон. 400 человек на таллиннской фабрике трудились, чтобы Эстония и Европа получили редкий материал – аналог бытового пластика, изготовленный из... молока.

Вилла Керсон в Нымме стала наглядным символом успеха коммерсанта, сумевшего продать “искусственный рог” Европе и миру.

«Когда жизнь дает тебе лимоны, приготовь лимонад», – гласит известная бизнес-максима. Но что делать, если жизнь посылает молоко? Можно сделать из него масло или сыр, продать соседу и заработать большие деньги, правда, в условиях жестокой конкуренции. Или пойти невиданным до того путем – и превратить привычный продукт в совершенно новый материал с высокой добавленной стоимостью. Именно такой выбор сделал Оскар Керсон, эстонский промышленник и новатор, ставший одним из пионеров внедрения бытового пластика в Европе.

Эстонец в Ташкенте и Ашхабаде

Керсон появился на свет весной 1887 года в приходе Лаатре, неподалеку от Сангасте на юге Эстонии. Его отец управлял хутором и был держателем местной корчмы, и по крестьянским меркам детство будущего предпринимателя было благополучным. «Пение птиц, священные рощи, одуряющий аромат цветущей черемухи и тихий плеск реки – все это действовало на мальчика как захватывающая сказка. Эти чарующие часы, проведенные на берегу реки Лаатре, – одни из самых светлых воспоминаний моего детства», – вспоминал позже малую родину уже немолодой Керсон.

Первым карьерным лифтом для юноши стало аптекарское дело. В 1907 году он сдал в Тартуском университете экзамен на помощника фармацевта и вскоре устроился в аптеку в Валга. По меркам начала ХХ века это был впечатляющий старт карьеры: помощник фармацевта мог с годами сделаться фармацевтом, а затем и управляющим несколькими аптеками, сколотив приличное по провинциальным меркам состояние. Но амбиции Керсона были еще шире. Оставив аптеку, он сначала отправился познавать основы коммерции в Нижний Новгород, который был процветающим центром оптовой торговли, а затем в 1910 году в Ригу, где четыре года отучился в политехническом институте.

Образцы цветов искусственного рога фабрики «Eesti Kunstsarve Tehased O. Kerson & Ko»

Foto: Эстонский музей дизайна

«Я решил создать отрасль, для которой сырье можно было бы добывать на родине», – писал Керсон в мемуарах. В первой половине ХХ столетия одной из основных отраслей экономики Эстонии было молочное животноводство. В основном молоко поступало непосредственно на стол потребителям, либо перерабатывалось в масло и сыр. Экспорт молока и молочных продуктов шел и на запад, и на восток. Но все же, это была консервативная, традиционная отрасль с высокой конкуренцией и умеренной добавленной стоимостью. И знакомый с достижениями прикладной химии Керсон решил пойти совершенно иным путем.

Еще на рубеже XIX и XX столетий немецкие химики обнаружили, что при соединении формальдегида с молочным белком казеином получается новый твердый полимерный материал. Его стали именовать «галатитом», «лактоидом» или даже «аладдинитом». Но в Эстонии закрепилось описательное название «искусственный рог», яснее дававшее понять, для чего нужен новый материал.

Как утверждает легенда, кот, живший в лаборатории германского химика Адольфа Шпиттелера, ночью опрокинул емкость с водным раствором формальдегида, и этот раствор смешался с молоком в кошачьей миске. На утро Шпиттелер обнаружил в молоке фрагменты твердого, похожего на рог вещества.

Пресс-папье из черного искусственного рога c промокательной бумагой фабрики Eesti Kunstsarve Tehased O. Kerson & Ko. 1930-е годы

Foto: muis.ee Перьевая ручка из черного искусственного рога, в центральной части украшено цветными кольцами. Изготовлено в модельном отделе фабрики. Ручная работа Производитель: AS Eesti Kunstsarvetehas O. Kerson ja Ko. Предположительно 1935-1940 годы.

Foto: muis.ee Подставка для чернильниц из черного искусственного рога. AS Eesti Kunstsarvetehas O. Kerson ja KO. 1931 -1940

Из галатита стали изготавливать пуговицы, ручки столовых приборов, мундштуки для курильщиков, украшения и любые другие мелочи, которые прежде делали из натуральных рогов животных. Более того, если для более крупных предметов натуральный рог не годился, с искусственным такой проблемы не возникало. К тому же его можно было химическим способом окрашивать в любые цвета. Только после Второй мировой этот удачный материал был вытеснен еще более дешевыми бытовыми пластиками, но 1920-1930-е годы были в Европе временем «искусственного рога».

Именно на этот материал сделал ставку Оскар Керсон. В 1927 году он основал в Лиллекюла фабрику «Eesti Kunstsarve Tehased O. Kerson & Ko». Она стала одним из трех предприятий, занявших помещения разорившегося химического завода Майера на Палдиском шоссе – нынешний бизнес-квартал Mayer. Скорее всего, Керсону достались не только сами плитняковые цеха, но и часть оборудования предшественника.

На фабрике Оскара Керсона в Лиллекюла, 1930-е

Для эстонских фермеров химический завод Керсона стал выгодным партнером. Завод стал скупать у хуторян оптом молоко низкой жирности, разделяя его затем на казеин – белок шел в Таллинн на производство «рога» – и сыворотку. Второй компонент предприятие возвращало фермерам, сыворотку можно было затем применять, например, в качестве питательной добавки для корма для свиней.

Статьи, в подробностях описывающие технологию и ее выгоду для аграриев, Керсон помещал в самых популярных у сельских жителей газетах и журналах. Готовая продукция отправлялась на экспорт в Европу, Азию и Северную Америку. В отличие от традиционных эстонских молочных продуктов галатит не портился и мог легко путешествовать на дальние расстояния в трюмах обыкновенных грузовых судов.

Tallinn Post, ноябрь 1936 года, реклама предприятия Керсона «Эстонский искусственный рог нашел дорогу даже в Австралию и Канаду. Мода диктует! Уже создано 2700 оттенков искусственного рога. Англичанин и эстонец ценят сдержанные тона, китаец – ярко-розовый».

К 1937 году, когда предприятие Керсона отметило первый юбилей, на нем уже трудились около 400 рабочих. Поздравляя промышленника с пятидесятилетием, газета Uus Eesti отмечала, что ему удалось создать «одну из наиболее передовых отраслей промышленности страны».

Банкир в изгнании и дом пионеров

Одним из символов успеха Керсона стала построенная им семейная вилла в Нымме, на улице Нурме, 40. В марте 1935 года жена промышленника Татьяна Керсон (урожденная Дорожинская) подала в управу заявку на строительство нового семейного дома по проекту архитектора Эдгара-Йохана Куузика. В 1930-х формальная дележка имущества между супругами была популярным способом снижения налогов на имущество и защиты собственности в случае финансовых проблем. В газетах писали, что модернистский облик виллы с плоской крышей, бассейном в саду и автомобильным гаражом «полностью соответствуют современным вкусам».

Вилла Керсона в Нымме, интерьер в стиле ар-деко. 1935 год

Foto: muis.ee Вид на виллу Керсона в Нымме. Архитектор Эдгар-Йохан Куузик. 1935 год

Foto: muis.ee

Куузик придумал для Керсонов концепцию, в которой их ассиметричный дом в Нымме мог свободно расширяться по мере роста благосостояния семьи и появления в ней новых членов. Архитектор разработал не только внешний вид здания, но и роскошные интерьеры в стиле ар-деко: с лепниной, хрустальными люстрами и зеркалами, полированной мебелью в германском вкусе. Вилла была оборудована всеми последними техническими новшествами вроде центрального отопления, электричества, личной ванны с душем и внутридомовой сауной для хозяев и их гостей.

С приходом Третьего Рейха год спустя в судьбе и самого Оскара Керсона и его виллы случился очередной перелом. Сам промышленник сумел вернуться к делам и даже возглавил воссозданную Эстонскую торгово-промышленную палату, сменив на посту Йоакима Пухка. Но вот его знаменитый дом немцы оставили себе: сначала как резиденцию окружного комиссара, затем – как военный госпиталь.

Что стало с виллой Керсона После возвращения коммунистической власти в Эстонию вилла Керсона в Нымме сначала досталась советскому ВМФ. В первые послевоенные годы здание успело побывать училищем киномехаников и техникумом легкой промышленности. Только в 1952 году постройке подобрали постоянную функцию. Она стала домом пионеров Нымме со множеством секций и кружков. Ту же функцию бывшая вилла исполняет и по сей день под новым именем – Nurme Maja в составе Nõmme Huvikool. В 2002 году Эдгар Сависаар настоял, чтобы здание не возвращали по реституции наследникам прежних владельцев.

После 1944 года Керсон отправился в эмиграцию. Он осел в Великобритании, поддерживая одновременно живое общение и переписку с другими эстонцами в изгнании. Когда в 1968 году правительство Тыниса Кинта приняло решение об учреждении Банка Эстонии за пределами самой страны (это имело как символический, так и практический смысл – часть финансовых резервов не досталась СССР благодаря тому, что хранилась в США), Керсон возглавил организацию, и на протяжении двенадцати лет был бессменным президентом банка.

Промышленник умер в последний день уходящего 1980 года в Лондоне.