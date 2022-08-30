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    Основатель LHV незаконно построил частную дорогу: департамент возбудил производство

    Поскольку собственником объекта является компания Вийсеманна, максимальный штраф за незаконную постройку дороги для юридического лица составляет 3200 евро.Фото: Liis Treimann

    На участке соучредителя LHV Андреса Вийсеманна, который находится в заповедной зоне Вяйнамере в Хаапсалу, была незаконно построена частная дорога из толстого щебня. В результате были повреждены низинные болота и береговой луг, пишет Äripäev.

    Департамент окружающей среды возбудил производство по делу о проступке.
    Вийсеманн отказался от комментариев. Его представителем в данном вопросе является Мадис Раудсепп, который работает специалистом по муниципальному имуществу в Хаапсалуской городской управе. Раудсепп пояснил, что Вийсеманн получил от города устное разрешение на строительство дороги, однако не смог сказать, кто именно дал это разрешение.
    Вице-мэр Хаапсалу Иннар Мяэсалу, ответственный за Хаапсалуское отделение строительства и городской среды, не в курсе ситуации.
    По словам старшего инспектора Департамента окружающей среды Сандры Чарнецки, ни владелец участка, ни городские власти не запрашивали у департамента разрешения на строительство дороги. В данном случае ответственность за содеянное лежит на владельце участка.
    Чарнецки отмечает, что строительство дороги оправдали тем, что позже там планируется построить дом. Чиновник говорит, что долгосрочный план владельца участка заключался в том, чтобы уменьшить зону запрета строительства на участке путем изменения детальной или общей планировки. Чтобы это сделать, однако, необходимо согласие Департамента окружающей среды. «Поскольку там находится заповедная зона, это кажется относительно маловероятным», – считает она.
    Сам Раудсепп утверждает, что он спрашивал своих коллег, нужно ли разрешение города на строительство частной дороги, но ему якобы ответили, что нет. «Следовательно, не было учтено, что это заповедная зона, где запрещено строительство», – поясняет Чарнецки.
    Поскольку собственником объекта является компания Вийсеманна, максимальный штраф за незаконную постройку дороги для юридического лица составляет 3200 евро.

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