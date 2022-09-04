Цены на энергоносители вынуждают эстонскую компанию по сублимационной сушке уйти с рынка

Freezedry OÜ преимущественно предоставляет услуги холодной сушки другим фирмам Фото: Личный архив

При нынешних высоких ценах на энергоносители конкурентоспособность эстонских малых предприятий на мировом рынке сведена к нулю, считает менеджер и владелец Freezedry OÜ Мерми Кангур. Ее компания рассматривает возможности перепрофилирования или даже временного ухода с рынка.

«Мне не хватило ума и дальновидности, чтобы зафиксировать цену на энергию, и теперь мне нужно делать что-то иное, то, чего не делают другие предприниматели, чтобы », — признался Кангур в программе радио Äripaev «Форсаж»

По ее словам, при высоких ценах на энергоносители не имеет экономического смысла эксплуатировать энергоемкое оборудование для холодной сушки. Если ситуация не изменится, компания будет вынуждена временно уйти с рынка.

В настоящее время Кангур значительно сократила производство. Ее фирма также приступила к перепрофилированию и создала новый бренд. Новой продукцией стали пищевые добавки, такие как про- и пребиотики, с высокой добавленной стоимостью, а также сублимированное мясо из говяжьих субпродуктов. Кроме того компания занялась импортом замороженой малины из Украины. Несмотря ни на что, Кангур сохраняет оптимизм и считает, что неразрешимых ситуаций не бывает.

По словам хозяйки Freezedry OÜ, если государство не хочет, чтобы в Эстонии исчез малый бизнес и энергоемкое производство, необходимо вводить меры поддержки предпринимателей. В настоящее время Министерство сельского хозяйства направило на согласование проект, который поддерживает инвестиции, направленные на обеспечение безопасности энергоснабжения пищевой промышленности. По словам Кангур, этому сектору производства, как и всем прочим, приходится думать об альтернативных источниках энергии.

«Понятно, что цена на энергоносители останется очень высокой», — признает Кангур. При этом предпринимательница говорит, что не представляет, как вести дела при цене электричества 400 евро за мегаватт-час. Если она сохранится, фирмам, работающем в этом секторе, придется задуматься над переносом производств в другое место.