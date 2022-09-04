Цены на энергоносители вынуждают эстонскую компанию по сублимационной сушке уйти с рынка
Freezedry OÜ преимущественно предоставляет услуги холодной сушки другим фирмамФото: Личный архив
При нынешних высоких ценах на энергоносители конкурентоспособность эстонских малых предприятий на мировом рынке сведена к нулю, считает менеджер и владелец Freezedry OÜ Мерми Кангур. Ее компания рассматривает возможности перепрофилирования или даже временного ухода с рынка.
«Мне не хватило ума и дальновидности, чтобы зафиксировать цену на энергию, и теперь мне нужно делать что-то иное, то, чего не делают другие предприниматели, чтобы », — признался Кангур в программе радио Äripaev «Форсаж»
.
По ее словам, при высоких ценах на энергоносители не имеет экономического смысла эксплуатировать энергоемкое оборудование для холодной сушки. Если ситуация не изменится, компания будет вынуждена временно уйти с рынка.
В настоящее время Кангур значительно сократила производство. Ее фирма также приступила к перепрофилированию и создала новый бренд. Новой продукцией стали пищевые добавки, такие как про- и пребиотики, с высокой добавленной стоимостью, а также сублимированное мясо из говяжьих субпродуктов. Кроме того компания занялась импортом замороженой малины из Украины. Несмотря ни на что, Кангур сохраняет оптимизм и считает, что неразрешимых ситуаций не бывает.
По словам хозяйки Freezedry OÜ, если государство не хочет, чтобы в Эстонии исчез малый бизнес и энергоемкое производство, необходимо вводить меры поддержки предпринимателей. В настоящее время Министерство сельского хозяйства направило на согласование проект, который поддерживает инвестиции, направленные на обеспечение безопасности энергоснабжения пищевой промышленности. По словам Кангур, этому сектору производства, как и всем прочим, приходится думать об альтернативных источниках энергии.
«Понятно, что цена на энергоносители останется очень высокой», — признает Кангур. При этом предпринимательница говорит, что не представляет, как вести дела при цене электричества 400 евро за мегаватт-час. Если она сохранится, фирмам, работающем в этом секторе, придется задуматься над переносом производств в другое место.
Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!