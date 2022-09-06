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6 сентября 2022 в 10:03 Поделиться:









195-й день войны в Украине: «страшилка» для российской экономики; украинское контрнаступление ухудшает положение войск РФ

Горящий жилой дом в Бахмуте (Донецкая область), 5 сентября. Фото: REUTERS/Alex Babenko, Scanpix

Идет 195-й день полномасштабного вторжения России в Украину. Главное, что случилось к полудню 6 сентября.

Украинское контрнаступление ухудшает российские возможности на оккупированном юге страны, пишет Американский Институт изучения войны (ISW) в , пишет Американский Институт изучения войны (ISW) в сводке за понедельник. Контрнаступление ВСУ «подрывает логистические и административные возможности России», сказано в отчете.

Российские силы провели наземные атаки к востоку от Северска, к северо-востоку и югу от Бахмута, а также вдоль северо-западной окраины Донецка, сообщает институт.

В Харькове идут обстрелы. После ночного обстрела города под завалами обнаружили тело женщины, После ночного обстрела города под завалами обнаружили тело женщины, сообщает мэр города. ISW отмечает, что украинские силы продолжали наносить удары по российским логистическим узлам к юго-востоку от Харькова.

нефтебаза, сообщается об обстрелах города. В Кривом Роге горит , сообщается об обстрелах города.

$326 млрд Во столько Украина оценивает прямой физический ущерб от войны, заявил сегодня премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Запорожская АЭС продолжает работать с риском нарушения радиационной и пожарной безопасности. Стороны обвиняют друг друга в обстрелах станции, пишет ISW.

в Курской области обстрелян поселок Теткино, где находится российский КПП, В понедельник вечеромТеткино, где находится российский КПП, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. Несколько жилых домов повреждены, пострадавших нет. Украинская сторона не комментирует эти заявления.

Bloomberg опубликовал данные конфиденциального прогноза развития российской экономики, подготовленного к стратегическому совещанию правительства в конце августа. Он гораздо более негативный, чем все публичные прогнозы:

- Все сценарии, кроме целевого, предполагают продолжение падения ВВП.

- Прямые санкции уже затронули четверть товарооборота страны.

- Полное прекращение экспорта газа в Европу будет стоить России 6,6 млрд долларов налогов в год. Металлургические компании будут терять 5,7 млрд долларов в год.

- Импортозамещение невозможно в самолетостроении, сельском хозяйстве, фармацевтике, где многие компоненты и станки привозятся из-за рубежа.

- Чтобы достичь уровня ВВП 2024 года, России надо реализовать меры стимулирования, которые в последние 10 лет провести не удавалось.

Министр экономразвития Максим Решетников заявил, что в статье Bloomberg речь идет лишь о негативном сценарии, «рабочей страшилке», которую министерство использует в своих прогнозах.

журналиста Ивана Сафронова к 22 годам колонии строгого режима. Иван Сафронов был задержан в июле 2020 года. Он бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей», на момент задержания работал советником главы «Роскосмоса». Московский городской суд в понедельник приговорил . Иван Сафронов был задержан в июле 2020 года. Он бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей», на момент задержания работал советником главы «Роскосмоса».

Басманный суд Москвы вслед за лишением регистрации СМИ печатной версии «Новой газеты» принял аналогичное решение в отношении «Новой рассказ-газеты». Проект «НО. Новая рассказ-газета» был запущен этим летом. В нем должны были выходить публицистические и литературные тексты.

«Новая газета» существует 29 лет. Среди ее основателей два Нобелевских лауреата – Михаил Горбачев и Дмитрий Муратов.

«Новой газете» не нужны ваши бумажки. Она была, есть и будет. Даже тогда, когда не будет ни этой власти, ни этих судей, ни этих клерков. Свободный дух веет, где хочет и как пожелает», – сказано в заявлении газеты по случаю отзыва лицензии.