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14 сентября 2022 в 8:42 Поделиться:









На границе Таллинна будет возведен новаторский микрорайон

На первом этапе на продажу будут выставлены 14 частных домов, 8 рядных домов и 8 квартир, которые будут готовы к лету следующего года. Фото: Pressifoto

Застройщик жилой недвижимости Avalon построит на границе Таллинна, в Яйгрумяэ, новый микрорайон Вяйке-Таани, при создании целостной жилой среды которого будет использована новаторская концепция.

Когда застройка Вяйке-Таани (эст. Väike-Taani, в пер. «Маленькая Дания» – прим. ред.) площадью 30 гектаров будет полностью готова, она будет включать в себя 101 частный дом, 29 боксов рядных домов, 46 квартир, детский сад, зоны для отдыха и занятий спортом и многое другое, сообщает компания в пресс-релизе.

«Мы с самого начала руководствовались принципами создания целостной деревни. Для создания разносторонней жилой среды будет построено более пяти километров дорог и трасс, а также деревенские площади, детский сад, игровые площадки, площадки для парковки и обеспечения возможности совместного использования автомобилей. При возведении зданий и формировании ландшафта центральное место займут оптимальные для человека архитектурные решения», – сказал исполнительный директор Avalon Ахти Кийли.

Будущие жители Вяйке-Таани смогут сами выбрать оформление своего жилья – начиная от типа здания и отделочных материалов и заканчивая различными смарт-устройствами, бассейном, купальной бочкой и т. п.

«Мы инвестировали во многие решения, предполагающие персональный подход, потому что понимаем, что в будущем такой подход и свобода выбора будут становиться нормой при создании жилой среды, и мы хотим этого», – оценил Кийли.

Квартал Вяйке-Таани будут располагаться в северной части исторической деревни Яйгрумяэ. В оформлении ландшафта и наружного пространства будет ощущаться влияние природы, а рельефные поверхности и обильная растительность помогут также создать приватные зоны и различные пространства.

«На том месте, где сейчас находятся голые поля, появится много зеленых насаждений, и между домами будут предусмотрены зеленые коридоры с рельефным ландшафтом, плотной растительностью, дорогами и площадками. Если посадить там сосны, то получится контраст с более светлыми березами, растущими в уличных зонах у аллей», – рассказал ландшафтный архитектор Пеэп Моораст.

Между зданиями будут предусмотрены насыпи разной высоты, которые будут напоминать прибрежные дюны и обеспечивать бóльшую приватность недвижимости. Жилые дома будут находиться среди этих «дюн», между деревьями.

На первом этапе на продажу будут выставлены 14 частных домов, 8 рядных домов и 8 квартир, которые будут готовы к лету следующего года. В случае многоквартирных домов и рядных домов, которые будут иметь класс энергетической эффективности A и на которых будут установлены солнечные панели, можно будет дополнительно заказать строительство станций для зарядки электромобилей.

Реализацию данного проекта застройки поддерживают строительное предприятие Verston, ландшафтный архитектор Пеэп Моораст и архитекторы архитектурного бюро Apex Arhitektuuribüroo Ове Оот, Катарина Клаамас, Мартин Лепплаан, Мярт Марипуу и Сильвер Соэ.