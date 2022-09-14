  • Поделиться:

    На границе Таллинна будет возведен новаторский микрорайон

    На первом этапе на продажу будут выставлены 14 частных домов, 8 рядных домов и 8 квартир, которые будут готовы к лету следующего года.Фото: Pressifoto

    Застройщик жилой недвижимости Avalon построит на границе Таллинна, в Яйгрумяэ, новый микрорайон Вяйке-Таани, при создании целостной жилой среды которого будет использована новаторская концепция.

    Когда застройка Вяйке-Таани (эст. Väike-Taani, в пер. «Маленькая Дания» – прим. ред.) площадью 30 гектаров будет полностью готова, она будет включать в себя 101 частный дом, 29 боксов рядных домов, 46 квартир, детский сад, зоны для отдыха и занятий спортом и многое другое, сообщает компания в пресс-релизе.
    «Мы с самого начала руководствовались принципами создания целостной деревни. Для создания разносторонней жилой среды будет построено более пяти километров дорог и трасс, а также деревенские площади, детский сад, игровые площадки, площадки для парковки и обеспечения возможности совместного использования автомобилей. При возведении зданий и формировании ландшафта центральное место займут оптимальные для человека архитектурные решения», – сказал исполнительный директор Avalon Ахти Кийли.
    Будущие жители Вяйке-Таани смогут сами выбрать оформление своего жилья – начиная от типа здания и отделочных материалов и заканчивая различными смарт-устройствами, бассейном, купальной бочкой и т. п.
    «Мы инвестировали во многие решения, предполагающие персональный подход, потому что понимаем, что в будущем такой подход и свобода выбора будут становиться нормой при создании жилой среды, и мы хотим этого», – оценил Кийли.
    Квартал Вяйке-Таани будут располагаться в северной части исторической деревни Яйгрумяэ. В оформлении ландшафта и наружного пространства будет ощущаться влияние природы, а рельефные поверхности и обильная растительность помогут также создать приватные зоны и различные пространства.
    «На том месте, где сейчас находятся голые поля, появится много зеленых насаждений, и между домами будут предусмотрены зеленые коридоры с рельефным ландшафтом, плотной растительностью, дорогами и площадками. Если посадить там сосны, то получится контраст с более светлыми березами, растущими в уличных зонах у аллей», – рассказал ландшафтный архитектор Пеэп Моораст.
    Между зданиями будут предусмотрены насыпи разной высоты, которые будут напоминать прибрежные дюны и обеспечивать бóльшую приватность недвижимости. Жилые дома будут находиться среди этих «дюн», между деревьями.
    На первом этапе на продажу будут выставлены 14 частных домов, 8 рядных домов и 8 квартир, которые будут готовы к лету следующего года. В случае многоквартирных домов и рядных домов, которые будут иметь класс энергетической эффективности A и на которых будут установлены солнечные панели, можно будет дополнительно заказать строительство станций для зарядки электромобилей.
    Реализацию данного проекта застройки поддерживают строительное предприятие Verston, ландшафтный архитектор Пеэп Моораст и архитекторы архитектурного бюро Apex Arhitektuuribüroo Ове Оот, Катарина Клаамас, Мартин Лепплаан, Мярт Марипуу и Сильвер Соэ.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

    Поделиться:
  • Самое читаемое
Статьи по теме
ЕС ограничит прибыль энергокомпаний
Бутерброд ДВ дешевеет
Водоканалы повышают тарифы. С 1 октября вода для жителей Таллинна подорожает на 23%
Эпицентр
Украинский винодел: продажи могли бы быть рекордными, если бы не российское вторжение
Парадоксальным образом развязанная Россией война способствовала росту популярности украинского вина как в самой Украине, так и на мировом рынке.
Парадоксальным образом развязанная Россией война способствовала росту популярности украинского вина как в самой Украине, так и на мировом рынке.
Все большие материалы
Инвестор
Lufthansa вновь полностью перешла в частные руки
Правительство Германии продало международным инвесторам свою последнюю долю в авиаконцерне Lufthansa – это примерно 10% от общего числа акций. Таким образом Lufthansa вновь является полностью частным предприятием, сообщает Deutsche Welle.
Правительство Германии продало международным инвесторам свою последнюю долю в авиаконцерне Lufthansa – это примерно 10% от общего числа акций. Таким образом Lufthansa вновь является полностью частным предприятием, сообщает Deutsche Welle.
Все новости для инвесторов
Влияние санкций
Военно-экономический блог Райво Варе: энергетическая война в самом разгаре
Видя попытки Европы установить потолок цен на российский газ, Путин решил отказаться от прежнего паясничества и надуманных предлогов. К счастью, газовые хранилища в Европе достаточно заполнены, и жители без тепла не останутся, пишет обозреватель Райво Варе в своем военном блоге.
Видя попытки Европы установить потолок цен на российский газ, Путин решил отказаться от прежнего паясничества и надуманных предлогов. К счастью, газовые хранилища в Европе достаточно заполнены, и жители без тепла не останутся, пишет обозреватель Райво Варе в своем военном блоге.
Больше новостей о влиянии санкций
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: так что теперь круче - доллар или евро?
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Mнения
Либман: отказ финнов запретить въезд для россиян стал холодным душем для эстонских политиков
Отрадно, что отнюдь не повсюду политической целесообразности, в том виде, как ее понимают находящиеся у власти в данный момент политики, удается одержать верх над принципами, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Отрадно, что отнюдь не повсюду политической целесообразности, в том виде, как ее понимают находящиеся у власти в данный момент политики, удается одержать верх над принципами, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Все мнения
Интервью
Олег Осиновский: война идет не у нас, не надо нагнетать обстановку
Эстония всегда славилась своим прагматизмом, но теперь эмоции докатились до пещерной русофобии. И это оправдывается войной, говорит бизнесмен Олег Осиновский в большом интервью «Деловым ведомостям».
Эстония всегда славилась своим прагматизмом, но теперь эмоции докатились до пещерной русофобии. И это оправдывается войной, говорит бизнесмен Олег Осиновский в большом интервью «Деловым ведомостям».
Все Интервью
Молодые и деловые
«Эстонским выпускникам легко себя "продать"», – за что подростки хвалят и почему ругают школы Таллинна
Эстонскую систему среднего образования принято считать одной из самых прогрессивных в Европе. Но что думают о ней сами школьники и гимназисты? Корреспонденты ДВ собрали мнения подростков о системе образования и их идеи по ее улучшению.
Эстонскую систему среднего образования принято считать одной из самых прогрессивных в Европе. Но что думают о ней сами школьники и гимназисты? Корреспонденты ДВ собрали мнения подростков о системе образования и их идеи по ее улучшению.
Все статьи студентов Летней школы журналистики
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Конференции и обучение
Конференции и обучение