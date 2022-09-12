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12 сентября 2022 в 8:15 Поделиться:









Аналитик: падение цен на недвижимость произойдет в 2023 году

Аналитик Arco Vara Михкель Элисте считает, что время роста цен – позади. Фото иллюстративное. Фото: Andras Kralla

Рост цен на недвижимость остановился, однако падения цен не стоит ждать раньше весны 2023 года, пишет аналитик Arco Vara Михкель Элисте.

В августе этого года на эстонском рынке квартир было совершено 2437 сделок с квартирами, что на 12% больше, чем в июле, и на 19% больше, чем в годовом сравнении. Рыночная активность оставалась очень высокой.

«Похоже, что высокие цены на энергоносители, широкомасштабная быстрая инфляция, а также ухудшение потребительского доверия на фоне всего этого, не оказали существенного влияния на рынок жилья. В то же время примерно с мая-июня рост цен остановился. На фоне снижения покупательского интереса также началось увеличение предложения, которое продолжится в ближайшие кварталы. Количество предложений в некоторых городах Эстонии увеличилось с начала года почти на 40%, но по сравнению, например, с 2015-2017 годами, сегодняшнее предложение все еще довольно низкое», – объяснят Элисте.

По его мнению, нет причин, по которым в ближайшее время цены на недвижимость продолжат расти: «В августе средний уровень цен на квартиры в Эстонии составил 2135 евро/м2, что на 37% больше, чем год назад, и на 2,7% больше, чем в июле. В то же время цены предложения по-прежнему указывают на довольно резкое прекращение роста в последние месяцы. Эйфория потребительского поведения закончилась, и ухудшение ликвидности вскоре изменит потребительское поведение, в том числе с точки зрения ожиданий продавцов недвижимости, которые, к сожалению, временами были слишком оптимистичны».

Рост цен на строительство и дорожающие кредиты сказываются и на рынке коммерческой недвижимости: «На фоне бурной инфляции договоры на аренду становятся как можно более краткосрочными, чтобы не фиксировать цены на долгое время на фоне стремительного роста цен на аренду».

Аналитик отмечает, что более ликвидными стали активы с более низкой ценой, а снижение цен предложения особенно заметно в отношении более дорогой недвижимости. В ближайшее время падения цен в окрестностях Тарту и Таллинна можно не ждать, однако с небольшим опозданием тенденции распространятся на все регионы: «Географически потенциала для роста цен в Эстонии также больше не наблюдается, потому что период быстрого роста цен прошел и через отдаленные центры, куда многие участники рынка решили переехать в ожидании более дешевой недвижимости».

«Учитывая, что макроэкономические перспективы продолжают ухудшаться, а прогнозы были скорректированы в более негативную сторону в качестве меры предосторожности, неудивительно, что в следующие 12 месяцев цены на жилую недвижимость могут временно вернуться к умеренному номинальному снижению, особенно на вторичном рынке», – пишет Элисте.

Насколько именно упадут цены на недвижимость, он предсказать не может, однако приводит пример: даже если они упадут на 30%, это вернет нас к осени 2021 года – периоду, когда для многих людей покупка недвижимости уже была недоступна.