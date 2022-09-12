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    Аракас: в ближайшие полгода-год с покупкой жилья лучше не спешить

    Предприниматель в сфере недвижимости Вильяр Аракас подсчитал, что в Эстонии выданы жилищные кредиты на 10 млрд евро, и если Euribor вырастет до двух процентов, то у людей отнимут еще 200 млн евро.Фото: Raul Mee

    Предприниматель в сфере недвижимости Вильяр Аракас считает, что рост Euribor положит конец безумной гонке цен на рынке недвижимости, поэтому с покупкой недвижимости пока что лучше не спешить, пишет rus.err.ee.

    «Если мы посмотрим на другие экономики мира, например, Канады или Австралии, которые опережают нас по повышению процентных ставок, то там на рынке недвижимости царит спад, – заявил Аракас в радиопередаче Vikerhommik. – Но это не говорит о крахе, лишь о корректировке цен. В более близкой к нам Швеции рост цен на недвижимость был самым большим за последние 30 лет, и там SEB прогнозирует, что благодаря повышению процентных ставок цены упадут на 15-20% по сравнению с пиковым значением».
    Аракас подсчитал, что в Эстонии выданы жилищные кредиты на 10 млрд евро, и если Euribor вырастет до двух процентов, то у людей отнимут еще 200 млн евро.
    «Говорят, что расходы домохозяйств на жилье могут составлять до трети от доходов. Я думаю, что этой зимой мы увидим другие цифры, – отметил гость передачи, добавив, что лично он повременил бы в нынешней ситуации с покупкой жилья от шести до 12 месяцев. – Я принадлежу к тем, кто видит потенциал для небольшого спада. Цена квадратного метра с 5000 до 2000 евро не упадет, но если она снизится до 4000 евро, это уже будет явная победа».

    Конференция по недвижимости: инвестирование в недвижимость без потерь

    „Деловые ведомости“ приглашают 13 октября на конференцию о недвижимости всех, кто владеет недвижимостью, инвестирует в нее либо собирается это делать.

    Энергетический кризис, геополитические риски и новые волны пандемии переворачивают экономику с ног на голову. Островком спокойствия в океане нестабильности до недавнего времени оставался сектор недвижимости. Но надолго ли?

    Разберемся на конференции “Деловых ведомостей”.

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