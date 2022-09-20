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Яна Сааркоппель

20 сентября 2022 в 9:47 Поделиться:









Не было с 90-х: шведский центробанк резко поднял процентную ставку

Министр финансов Швеции Микаэль Дамберг, президент Риксбанка Стефан Ингвес, премер-министр Магдалена Андерссон и гендиректор финансовой инспекции Эрик Теден. Фото: Reuters/Scanpix

Риксбанк поднял во вторник базовую процентную ставку выше, чем ожидали аналитики, т.е. на 1 процентный пункт, до 1,75%. Это наибольшее повышение после установления цели относительно инфляции в середине 1990-х.

Согласно прогнозу Infront, все девять опрошенных экономистов ожидали роста всего на 0,75 процентных пункта, передает Dagens Industri.