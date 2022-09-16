  • Поделиться:

    Глава Всемирного банка: все больше стран впадают в рецессию

    По словам президента Всемирного банка Дэвида Малпасса, в следующем году мировую экономику может ждать рецессия. Фото: JIM URQUHART, Scanpix

    Инвесторы готовятся к повышению процентной ставки в США на следующей неделе. Всемирный банк же предупреждает о глобальной рецессии, пишет Äripäev.

    «Глобальный экономический рост замедляется и, вероятно, замедлится еще больше по мере того, как все больше стран впадет в рецессию. Я глубоко обеспокоен тем, что эти тенденции сохранятся и будут иметь разрушительные долгосрочные последствия для людей в странах с формирующимся рынком, а также в развивающихся странах», – заявил президент Всемирного банка Дэвид Малпасс.

    Статья доступна только подписчикам ДВ.

    войти!

    undefined

      Оформите подписку на «Деловые ведомости»

      Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

      Поделиться:
    • Самое читаемое
    Статьи по теме
    Заместить иностранцев, приспособиться, уехать: как живет бизнес Петербурга после 24 февраля
    Пенсионный инвестиционный счет: средний инвестор сильно отстает от профессионалов
    Производители молочной продукции объявили о слиянии
    Эпицентр
    Производители энергии: подключить солнечные батареи к сети немыслимо сложно
    В местечке Каркси-Нуйа в Вильяндимаа предприниматель, вложивший большие средства в строительство парка солнечных батарей, не сумел продать ни ватта произведенной за лето электроэнергии: установленные на крыше промышленного здания панели до сих пор не удалось подключить к сети.
    В местечке Каркси-Нуйа в Вильяндимаа предприниматель, вложивший большие средства в строительство парка солнечных батарей, не сумел продать ни ватта произведенной за лето электроэнергии: установленные на крыше промышленного здания панели до сих пор не удалось подключить к сети.
    Все большие материалы
    Инвестор
    Акции технологических компаний – ожидать роста или падения?
    Пытаться предсказать разворот отдельно взятых акций, ориентируясь только на динамику последних нескольких недель или технический анализ, не совсем корректно, пишет руководитель отдела инвестиционного консалтинга Freedom Finance Europe Максим Мантуров.
    Пытаться предсказать разворот отдельно взятых акций, ориентируясь только на динамику последних нескольких недель или технический анализ, не совсем корректно, пишет руководитель отдела инвестиционного консалтинга Freedom Finance Europe Максим Мантуров.
    Все новости для инвесторов
    Влияние санкций
    Заместить иностранцев, приспособиться, уехать: как живет бизнес Петербурга после 24 февраля
    Петербург – ближайший к Эстонии российский мегаполис. Война в Украине и западные экономические санкции существенно повлияли на местный малый и средний бизнес: пока одни предприниматели приспосабливаются к новым условиям и даже извлекают из них выгоду, другие покидают страну или меняют юрисдикцию бизнеса.
    Петербург – ближайший к Эстонии российский мегаполис. Война в Украине и западные экономические санкции существенно повлияли на местный малый и средний бизнес: пока одни предприниматели приспосабливаются к новым условиям и даже извлекают из них выгоду, другие покидают страну или меняют юрисдикцию бизнеса.
    Больше новостей о влиянии санкций
    Подсказка
    Все полезные статьи
    Деловые в эфире
    Вкус биржи: так что теперь круче - доллар или евро?
    Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
    Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
    Все подкасты ДВ
    Mнения
    Глава Rimi: ешьте сельдь вместо лосося
    Есть способ перенести достойно все кризисы, обрушившиеся на эстонское общество, убежден исполнительный директор Rimi Вайдо Падумяэ. Не нужно только рассчитывать, что проблемы решатся сами собой, а также не стоит жертвовать будущим ради сиюминутной выгоды.
    Есть способ перенести достойно все кризисы, обрушившиеся на эстонское общество, убежден исполнительный директор Rimi Вайдо Падумяэ. Не нужно только рассчитывать, что проблемы решатся сами собой, а также не стоит жертвовать будущим ради сиюминутной выгоды.
    Все мнения
    Интервью
    Олег Осиновский: война идет не у нас, не надо нагнетать обстановку
    Эстония всегда славилась своим прагматизмом, но теперь эмоции докатились до пещерной русофобии. И это оправдывается войной, говорит бизнесмен Олег Осиновский в большом интервью «Деловым ведомостям».
    Эстония всегда славилась своим прагматизмом, но теперь эмоции докатились до пещерной русофобии. И это оправдывается войной, говорит бизнесмен Олег Осиновский в большом интервью «Деловым ведомостям».
    Все Интервью
    Молодые и деловые
    «Эстонским выпускникам легко себя "продать"», – за что подростки хвалят и почему ругают школы Таллинна
    Эстонскую систему среднего образования принято считать одной из самых прогрессивных в Европе. Но что думают о ней сами школьники и гимназисты? Корреспонденты ДВ собрали мнения подростков о системе образования и их идеи по ее улучшению.
    Эстонскую систему среднего образования принято считать одной из самых прогрессивных в Европе. Но что думают о ней сами школьники и гимназисты? Корреспонденты ДВ собрали мнения подростков о системе образования и их идеи по ее улучшению.
    Все статьи студентов Летней школы журналистики
    Контент-маркетинг
    Весь контент-маркетин
    Новости
    Все статьи
    Стартапы в Эстонии
    Смотреть спецпроект
    Конференции и обучение
    Конференции и обучение