Цахкна продал долю в производителе полевых госпиталей
Министр иностранных дел Маргус Цахкна заявил, что продал свою долю в производителе полевых госпиталей MM Hospital.Фото: Liis Treimann
Бывший лоббист оборонной промышленности, а ныне министр иностранных дел Маргус Цахкна, по его словам, продал свою долю в предприятии MM Hospital, производящем полевые госпитали.
Цакхна отметил, что переговоры о продаже доли велись уже некоторые время: «На сегодняшний день я могу сказать, что решение о продаже подписано. Оно будет опубликовано в ближайшее время». Министр добавил, что вскоре его связи с эстонской оборонной промышленностью будут прекращены.
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