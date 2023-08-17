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Лаура Сакс

17 августа 2023 в 13:15









Цахкна продал долю в производителе полевых госпиталей

Министр иностранных дел Маргус Цахкна заявил, что продал свою долю в производителе полевых госпиталей MM Hospital. Фото: Liis Treimann

Бывший лоббист оборонной промышленности, а ныне министр иностранных дел Маргус Цахкна, по его словам, продал свою долю в предприятии MM Hospital, производящем полевые госпитали.

Цакхна отметил, что переговоры о продаже доли велись уже некоторые время: «На сегодняшний день я могу сказать, что решение о продаже подписано. Оно будет опубликовано в ближайшее время». Министр добавил, что вскоре его связи с эстонской оборонной промышленностью будут прекращены.