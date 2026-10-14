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Небольшая эстонская компания покорила Индию и вышла в мировые лидеры в своей нише

Эстонская компания LEI Register выросла в крупнейшего в мире продавца LEI-кодов, добившись этого без классической стартап-модели и без привлечения средств инвесторов.
Основатель LEI Register Тоомас Павелсон (слева) рассказал в эфире радио Äripäev о том, как строить глобальный бизнес и выходить на индийский рынок. Гостем программы также был инвестор Рандо Раннус.
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