Небольшая эстонская компания покорила Индию и вышла в мировые лидеры в своей нише

Согласно свежему рейтингу стартапов, в Эстонии появился новый единорог – работающая в сфере кибербезопасности компания Blackwall. Однако, по словам одного из ключевых инвесторов фирмы, оснований для такой оценки пока нет, а настоящие новости еще впереди.
Финский стартап Verda, в число инвесторов которого входит инвестиционная компания Таавета Хинрикуса и Стена Тамкиви Skaala, после последнего раунда финансирования получил статус единорога, достигнув рыночной стоимости в 1 млрд долларов.
Раз за разом мы видим в новостях истории о том, как компания, владеющая конфиденциальными персональными данными, становится жертвой кибератаки. Правда, нередко в этом виновата не сама компания: утрачивает бдительность какой-то ее партнер. Тем не менее каждому предприятию стоит задуматься о том, все ли оно сделало для обеспечения хотя бы базового уровня кибербезопасности. То же стоит выяснить и у партнеров, подчеркивает специалист Telia по кибербезопасности Хенри Ваяк.