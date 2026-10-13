Первая неделя инвестиционного эксперимента завершилась победой искусственного интеллекта над рынком. Правда, победу ему принесли не гениальные сделки. При этом ИИ уже предложил новые идеи для инвестиций.
Äripäev начинает годовой инвестиционный эксперимент, в рамках которого журналист биржевой редакции Яан Мартин Райк проверит, какие решения принимает искусственный интеллект и способен ли он превзойти доходность рынка. В игру он вкладывает реальные деньги.
По словам руководителя BDO Eesti, устойчивость неокажетсякратковременным трендом, она становится все более важной для поддержания конкурентоспособности. Поэтому BDO Eesti все чаще учитывает в своих решениях стандарты ESG, а в реализации этого ей существенно помогает Telia как технический партнер. Решения Telia позволяют BDO обеспечивать безопасность удаленной работы, управлять жизненным циклом устройств и направлять рабочие станции во вторичное использование через Green IT.