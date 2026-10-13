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Попытка догнать рынок вынудила продать убыточную позицию

Неприятный сюрприз от OpenAI почти свел доходность моего портфеля к нулю, и преимущество перед фондовым индексом исчезло. В результате Claude пришлось заменить одну акцию в портфеле.
Радоваться тому, что портфель уже на первой неделе обгоняет рынок, оказалось преждевременно – теперь его доходность снова вернулась к нулю.
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