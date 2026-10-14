Суд отказал Вячеславу Леэдо в отсрочке наказания: он должен отправиться в тюрьму
Таллиннский окружной суд отклонил жалобу защиты предпринимателя Вячеслава Леэдо, осужденного по делу о доведении судоходной компании Saaremaa Laevakompanii до неплатежеспособности. Теперь Леэдо должен незамедлительно явиться в Таллиннскую тюрьму для отбывания двухмесячного срока.
Суд установил, что законных оснований для отсрочки исполнения наказания в отношении Вячеслава Леэдо нет.
Foto: Valmar Voolaid
Адвокат предпринимателя Эльмер Муна обжаловал постановление Пярнуского уездного суда от 15 сентября, которым Леэдо было отказано в отсрочке исполнения наказания в виде лишения свободы.
В среду, 14 октября, Таллиннский окружной суд рассмотрел жалобу и оставил решение суда первой инстанции без изменений, сообщает ERR.
По словам пресс-секретаря окружного суда Аннели Вилу, суд проверил законность постановления и пришел к выводу, что отказ в отсрочке был обоснованным.
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«Окружной суд оставил без удовлетворения ходатайство защиты об отсрочке исполнения наказания и не стал изменять постановление уездного суда. Суд установил, что законных оснований для отсрочки исполнения наказания в отношении Леэдо нет», – пояснила Вилу.
Таким образом, предприниматель обязан немедленно приступить к отбыванию наказания в Таллиннской тюрьме. Постановление окружного суда можно обжаловать в течение 15 дней.
Дело о неплатежеспособности Saaremaa Laevakompanii
В июне Государственный суд оставил в силе обвинительный приговор Тынису Рихвку, Вячеславу Леэдо и Леннарту Вийкмаа по делу о доведении Saaremaa Laevakompanii до неплатежеспособности.
Суд установил, что в результате сделок, совершенных обвиняемыми, компания лишилась свободного от обязательств имущества и стала неплатежеспособной. До этого предприятие располагало активами на миллионы евро, включая четыре парома.
Первоначально Рихвка и Леэдо приговорили к двум годам и шести месяцам лишения свободы условно, а Вийкмаа – к одному году и шести месяцам условно. Окружной суд ужесточил наказание, обязав всех троих провести два месяца в тюрьме.
Государственный суд подчеркнул, что последующее погашение долгов компании, в том числе связанными с Леэдо предприятиями, не освобождает осужденных от уголовной ответственности.
При этом суд отменил решения нижестоящих инстанций о взыскании средств в пользу OÜ Reyna Trade, признав, что задолженность Saaremaa Laevakompanii перед этой компанией была погашена ранее.