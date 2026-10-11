Молодые бизнесмены из Эстонии строят «единорога» и рассчитывают перевернуть программирование приложений

Оборот шведской компании Legora, работающей в сфере искусственного интеллекта для юридической отрасли, менее чем за два года вырос с одного миллиона евро до 87 миллионов евро. Ею руководит 26-летний Макс Юнестранд.
EIS выделяет начинающим малым предприятиям стартовое пособие в размере 20 000 евро. За последние три года было распределено 10 миллионов евро. Хотя для большинства компаний эта поддержка становится мощным стартовым импульсом, среди них встречаются и примеры сомнительных вложений государственных средств.
Холдинговая компания консалтингового бюро Civitta, основанного известными предпринимателями, получила от аудитора разгромную оценку. Проблемы преследовали предприятие несколько лет, пока отчетность группы не перевели в Литву, а эстонская фирма вовсе не исчезла из регистра.
Майкол ездил на Ferrari и Lamborghini, но, если нужно выбрать автомобиль, на котором действительно хочется ездить каждый день, он предпочел бы Chevrolet Corvette C8. «Он выглядит, как суперкар, и на нем действительно можно ездить», — такими словами Майкол представляет новую жемчужину своей коллекции.