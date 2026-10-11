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Молодые бизнесмены из Эстонии строят «единорога» и рассчитывают перевернуть программирование приложений

Уку Йоост Аннус (24), Кевин Аккерманн (23) и Карл Кийласпяэ (21) создали в таллиннском квартале Krulli IT-компанию, с которой надеются построить единорога и бросить вызов самой Кремниевой долине.
Уку Йоост Аннус (слева), Кевин Аккерманн и Карл Кийласпяэ перед зданием Krulli в Пыхья-Таллинне, где они ежедневно занимаются IT-разработкой.
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