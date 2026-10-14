Открытие обновленного Таллиннского дома искусства откладывается. «Строитель пообещал, что к концу года все будет готово»
Открытие отреставрированного Таллиннского дома искусства на площади Свободы откладывается: вместо ноября первую выставку планируют открыть в начале декабря, однако строительные работы продолжатся и после этого.
Девелопер Пеэтер Рааг занимается строительством многоквартирных домов в Таллинне уже более 20 лет. Под его руководством построено 11 многоквартирных домов, четыре из которых были профинансированы при помощи Omega Laen. Сейчас он собирается вдохнуть новую жизнь в историческую Капитанскую виллу, расположенной в Нымме по адресу Хийу-Малева, 13.