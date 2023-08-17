Maxima оштрафовали на 10 000 евро: сотрудник удалил файл посреди проверки
Фото иллюстративное. Фото: Andras Kralla
Совет по конкуренции Литвы оштрафовал сеть магазинов Maxima LT на 10 000 евро.
А именно, сотрудники организации не смогли должным образом расследовать предполагаемое нарушение, поскольку при проверке помещений один из работников Maxima попросил своего коллегу удалить папку с документами с общего диска, что и было сделано.
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