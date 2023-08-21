    Министр сменил половину совета RMK и просит план по вырубкам на 100 лет

    Министр климата Кристен Михал назначил в совет 5 новых членов, обновив руководящий орган RMK на половину. Фото: Андрас Кралла

    Министр климата Кристен Михал (Партия реформ) поставил новые долгосрочные цели для Центра управления государственными лесами, а также заменил пять членов совета RMK.

    Собственник в лице государства делает упор на устойчивый менеджмент лесной отрасли в большей степени, чем раньше, а также требует дигитализации лесного хозяйства. Министерство хочет, чтоб RMK стал одной из лидирующих организаций по внедрению инноваций в природоохране, а также надеется, что центр сумеет обеспечить благополучие лесных экосистем и сохранение биоразнообразия в них.
    В совете RMK (всего 10 мест) решено заменить сразу половину членов, Прийт Ломп, Харди Туллус, Маргит Мартинсон, Юло Неедо и Рандел Лянтс покидают руководящий орган.
    По предложению Михала новыми сленами совета стали Кадри Ланд (Tallink), Марек Метслайд (директор Института лесного хозяйства и инженерии Эстонского университета естественных наук), Карел Рюйтли (Социал-демократическая партия, Mulieres), Пилле Лиги (Фонд охраны природы) и Кейт Касеметс (канцлер министерства). Нынешние члены совета Ахти Кунингас, Мерике Сакс, Йоко Алендер и Евгений Осиновский продолжат свою работу.
    Государство ждет не только денег
    Министерство объявило об изменении ожиданий государства, как собственника RMK, от деятельности организации.
    Помимо собственно управления лесами, центр должен защищать и восстанавливать природные и исторические культурные ценности, организовывать природоохранные работы, управлять государственными землями, способствуя сохранению биоразнообразия и смягчению последствий изменения климата, мотивировать и организовывать природоохранное движение, а также повышать осведомленность о природе.
    «Ожидания государства и общества в отношении деятельности RMK гораздо более разнообразны, чем просто дивиденды, поступающие в государственный бюджет, в которых до сих пор выражались в основном ожидания собственника», - сказал Михал в пресс-релизе.
    Прогноз лесозаготовок на 100 лет
    Среди прочего перед центром поставлена ​​задача внедрения методов управления лесами, которые защищают и восстанавливают биоразнообразие. Теперь RMK должен тестировать и внедрять методы устойчивого лесо- и землепользования, а также учитывать потребности местных сообществ в лесных районах, представляющих большой общественный интерес. Наконец, организация должна стремиться обеспечить устойчивость лесов и ландшафтов к последствиям изменения климата.
    В перспективе от RMK потребуется представить прогноз объемов рубок на следующие сто лет. «Долгосрочная перспектива помогает придать уверенность компаниям, работающим в сфере биоэкономики, а также всем, кто заботится о благополучии лесов. Общество ожидает, что мы будем ценить деревья и лес больше, кроме того ясность в отношении будущего подтолкнет предприятия инвестировать в создание продуктов с более высокой добавленной стоимостью», — сказал Михал.

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