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dv.ee

22 августа 2023 в 13:24









С началом учебного года в Таллинне усложнится дорожная обстановка

Центр Таллинна. Фото иллюстративное. Фото: Andras Kralla

В связи с проведением дорожных работ в центре Таллинна горожан просят отдавать предпочтение общественному транспорту и планировать больше времени на дорогу. Осенью дорожную обстановку призваны облегчить постепенное восстановление трамвайного движения и открытие для движения нескольких перекрестков, сообщает столичная горуправа.

По словам вице-мэра Владимира Света, наиболее острой ситуация станет в сентябре, когда начнется учебный год, и люди заново начнут привыкать к дорожному движению.

«У нас получится немного раньше запланированного запустить трамвайное движение на маршрутах №2 и 4, трамваи маршрутов №1 и 3 начнут работу в начале октября. Также частично откроются для движения перекрестки улицы Пронкси с улицами Рауа, Гонсиори, Кундери и Тартуским шоссе. Кроме того, завершатся строительные работы на улицах Лийвалайа, Техника и Вана-Каламая. Несмотря на это мы рекомендуем горожанам заранее составлять маршруты передвижения, и по возможности пользоваться общественным транспортом, – сказал Свет. – Для того, чтобы работа общественного транспорта проходила более гладко на наиболее сложных перекрестках снова будут работать регулировщики, также мы намерены в сотрудничестве с полицией осуществлять надзор за использованием полос для движения общественного транспорта».

По словам курирующего сферу образования вице-мэра Андрея Канте, дорожные работы затронут прежде всего учебные заведения в центре города, а также учеников других школ, которые обычно добирались в школу через центр города. «Руководители школ осознают проблему и по возможности будут считаться с вызванными этим затруднениями. Родителям напомнят через электронные платформы eKool или Stuudium о том, какие временные изменения в организации дорожного движения действуют в центре города и поделятся рекомендациями о том, как разумнее всего разрешить ситуацию. Прежде всего именно родителям младшеклассников стоило бы заранее вместе с ребенком изучить путь в школу и домой. Вместо использования личного автомобиля, чтобы отвезти ребенка в школу рекомендуется отдавать предпочтение общественному транспорту», – сказал Канте.

Трамвайные маршруты №2 и 4 возобновят работу 1 сентября. В связи со строительством терминала Rail Baltic в Юлемисте на обоих маршрутах конечной остановкой будет «Суур-Паала». Автобусные маршруты номер 2 и 15 в связи с этим будут останавливаться в обоих направлениях на остановке «Леннуяам». Кроме того, автобус второго маршрута в направлении центра города будет совершать дополнительную остановку в зоне трамвайной остановки в аэропорту.

Не позднее 15 сентября частично откроется участок улицы Пронкси между Тартуским шоссе и улицей Рауа – в каждом направлении будет открыта одна полоса движения. Открытие перекрестка Тартуского шоссе и улицы Пронкси зависит от того, насколько быстро высохнет бетон. Перекрестки улицы Пронкси и улиц Рауа, Гонсиори и Кундери частично откроются для движения автотранспорта уже 1 сентября.

Трамвайные маршруты номер 1 и 3 возобновят работу с 1 октября. Временный трамвайный маршрут №6 по маршруту «Тонди – Копли» продолжит работу как минимум до конца сентября. Город планирует продолжить трамвайное движение между Пярнуским шоссе и улицей Копли и после восстановления прежнего трамвайного движения осенью. На данный момент работа временной линии №6 показала, что необходимость в наличии трамвайного маршрута между Копли и Пярнуским шоссе существует. Кроме того, с 1 по 30 сентября в Кадриорге между музеем KUMU и улицей Вейценберги будет курсировать самоходный автобус.

В связи со строительством трамвайных путей в Старый порт до конца работ в центре города продолжится объезд на маршрутах автобусов: 1, 2, 5, 9, 11, 14, 15, 18, 18A, 20, 20A, 29, 31, 34, 35, 38, 42, 44, 46, 51, 55, 58, 60, 63 и 66. Подробнее о маршрутах объезда на страницах: transport.tallinn.ee и https://www.tallinn.ee/ru/vanasadamatramm.

Улица Вана-Каламая откроется вечером 3 сентября. В связи с открытием улицы с 1 сентября автобусный маршрут номер 3 будет следовать по обычному маршруту.

Предприятие Utilitas к 1 сентября завершит работы по строительству сети центрального охлаждения на улице Лийвалайа, к этому времени завершатся также работы по реновации канализационного коллектора на улице Техника, осуществляемые по заказу AS Tallinna Vesi.

К 1 сентября в центре города завершатся крупные работы по реконструкции автобусных остановок (работы на части остановок уже завершены, на остальных они завершатся в течение августа): остановки «Тынисмяги», синий павильон на площади Вабадузе, остановка «Вабадузе вяльяк» перед Английским колледжем и Таллиннской центральной библиотекой, остановки «Таллиннский университет», «Халливанамехе», «Калев», «Торнимяэ» на бульваре Рявала и «Пронкси» на Нарвском шоссе.