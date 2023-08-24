Тынис Пальтс представил кредиторам план санации Levikom
С мая бразды правления Levikom принял на себя Тынис Пальтс, которого назначил управляющий по банкротству обанкротившегося материнского предприятия Levikom Кристо Тедер. Причина такого шага: компания с 2019 года не подает годовых отчетов и не сдает бухгалтерские документы.Фото: Liis Treimann
Тынис Пальтс, новый член правления ожидающей санации компании Levikom Eesti, представил кредиторам и судьям план, согласно которому предприятие планирует погасить долги при поддержке потенциального инвестора.
Пальтс заявил в суде, что подготовка к проведению санации в основном базировалась на переговорах с крупным европейским инвестиционным фондом, при этом переговоры не являются публичными.
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