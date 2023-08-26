Германия: дефицит госбюджета в первом полугодии вырос в 9 раз

Алексей Шишкин: муж Цезаря должен быть вне подозрений. Особенно в пограничной стране
Когда политик берет на себя роль глашатая передовых моральных норм, выходящих за рамки норм юридических, ему стоит быть готовым, что предложенные стандарты могут применить и к нему самому. Именно это произошло сейчас с премьер-министром Каей Каллас, пишет журналист ДВ Алексей Шишкин.
Когда политик берет на себя роль глашатая передовых моральных норм, выходящих за рамки норм юридических, ему стоит быть готовым, что предложенные стандарты могут применить и к нему самому. Именно это произошло сейчас с премьер-министром Каей Каллас, пишет журналист ДВ Алексей Шишкин.