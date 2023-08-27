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dv.ee

27 августа 2023 в 11:10









Трамвайное сообщение с аэропортом возобновится лишь через два года

Как заявил вице-мэр Таллинна Владимир Свет, добраться до Таллиннского аэропорта на трамвае вновь можно будет лишь в конце 2025 года, сообщает rus.err.ee.

До конца 2025 года до аэропорта придется добираться на личном транспорте, автобусе или такси. Фото: Лийз Трейманн

С 1 сентября в Таллинне возобновляется движение трамваев номер 2 и 4, однако добраться до аэропорта по-прежнему будет невозможно, передает rus.err.ee

В связи со строительством терминала международной железнодорожной магистрали Rail Baltica трамвайное сообщение с Таллиннским аэропортом возобновится только в конце 2025 года, заявил вице-мэр Таллинна по вопросам транспорта Владимир Свет.

По его словам, причина в том, что строители терминала в Юлемисте планируют переделать трамвайный тоннель, который проходит под железной дорогой.

«Это означает, что они собираются закрыть трамвайное движение в аэропорт больше чем на два года, до конца 2025 года», — добавил Свет.

В то же время, как отмечает вице-мэр, на строительство новой трамвайной линии до Старого порта эти планы никак не повлияют — она будет запущена уже в следующем году.