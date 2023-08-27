    Трамвайное сообщение с аэропортом возобновится лишь через два года

    Как заявил вице-мэр Таллинна Владимир Свет, добраться до Таллиннского аэропорта на трамвае вновь можно будет лишь в конце 2025 года, сообщает rus.err.ee.

    До конца 2025 года до аэропорта придется добираться на личном транспорте, автобусе или такси.Фото: Лийз Трейманн
    С 1 сентября в Таллинне возобновляется движение трамваев номер 2 и 4, однако добраться до аэропорта по-прежнему будет невозможно, передает rus.err.ee.
    В связи со строительством терминала международной железнодорожной магистрали Rail Baltica трамвайное сообщение с Таллиннским аэропортом возобновится только в конце 2025 года, заявил вице-мэр Таллинна по вопросам транспорта Владимир Свет.
    По его словам, причина в том, что строители терминала в Юлемисте планируют переделать трамвайный тоннель, который проходит под железной дорогой.
    «Это означает, что они собираются закрыть трамвайное движение в аэропорт больше чем на два года, до конца 2025 года», — добавил Свет.
    В то же время, как отмечает вице-мэр, на строительство новой трамвайной линии до Старого порта эти планы никак не повлияют — она будет запущена уже в следующем году.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

  • Самое читаемое
Статьи по теме
Инвесторы: облигации AT1 интригуют публику, но лучше их оставить профессионалам
Трамвайное сообщение с аэропортом возобновится лишь через два года
FT: российский миллиардер просит ЕС снять с него санкции
Эпицентр
Оптовый продавец древесины после спора между собственниками оказался в руках ликвидатора
Весной нынешнего года оптовая компания по продаже лесоматериалов ITS Estonia после затяжного спора между собственниками оказалась в руках известного в Эстонии ликвидатора Рауля Пинта.
Весной нынешнего года оптовая компания по продаже лесоматериалов ITS Estonia после затяжного спора между собственниками оказалась в руках известного в Эстонии ликвидатора Рауля Пинта.
Все большие материалы
Инвестор
Успешный квартал Viking Line: компания повышает прогнозы
Оборот судоходной компании Viking Line во втором квартале 2023 года составил 132,4 млн евро по сравнению со 141 млн евро за аналогичный период прошлого года. Компания повысила прогнозы на текущий год.
Оборот судоходной компании Viking Line во втором квартале 2023 года составил 132,4 млн евро по сравнению со 141 млн евро за аналогичный период прошлого года. Компания повысила прогнозы на текущий год.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: ритейлеры отчитались. Все рухнули
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Mнения
Алексей Шишкин: муж Цезаря должен быть вне подозрений. Особенно в пограничной стране
Когда политик берет на себя роль глашатая передовых моральных норм, выходящих за рамки норм юридических, ему стоит быть готовым, что предложенные стандарты могут применить и к нему самому. Именно это произошло сейчас с премьер-министром Каей Каллас, пишет журналист ДВ Алексей Шишкин.
Когда политик берет на себя роль глашатая передовых моральных норм, выходящих за рамки норм юридических, ему стоит быть готовым, что предложенные стандарты могут применить и к нему самому. Именно это произошло сейчас с премьер-министром Каей Каллас, пишет журналист ДВ Алексей Шишкин.
Все мнения
Интервью
Денис Бородич: было бы не очень разумно фокусироваться на маленькой стране
Бывший политик Денис Бородич после ухода из муниципальной компании Tallinna Linnatranspordi AS занялся бизнесом. Сейчас он собирается развивать недвижимость в Испании и консультирует тех, кто хочет вести дела в Казахстане. Об этом он рассказал в интервью подкасту «Деловые люди».
Бывший политик Денис Бородич после ухода из муниципальной компании Tallinna Linnatranspordi AS занялся бизнесом. Сейчас он собирается развивать недвижимость в Испании и консультирует тех, кто хочет вести дела в Казахстане. Об этом он рассказал в интервью подкасту «Деловые люди».
Все Интервью
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект