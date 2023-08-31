    В центре Таллинна электросамокаты можно будет оставлять только на специальных парковках

    Подходящие парковочные зоны были определены Таллиннским транспортным департаментом в сотрудничестве с компаниями Tuul и Bolt.Фото: Pressifoto

    Начиная с 1 сентября в центре Таллинна аренда электросамокатов предприятий Bolt и Tuul может быть завершена только на специальной парковочной зоне.

    В рамках пилотного проекта, реализованного в начале августа, в центре города было создано 126 специальных парковочных зон для арендованных электросамокатов. В этот период пользователи могли ознакомиться с их расположением, теперь их использование становится обязательным, сообщается в пресс-релизе.
    Подходящие парковочные зоны были определены Таллиннским транспортным департаментом в сотрудничестве с компаниями Tuul и Bolt. В центре города пилотная зона ограничена улицей Тоомпуйестеэ, бульваром Каарли, Пярнуским шоссе, ул. Лайкмаа, бульваром Рявала, а также улицами Лийвалайа, Суур-Амеэрика, Эндла и Техника. Парковочные места имеют маркировку и обозначены ID-номером (например, A55 и B23).
    Зоны парковки для арендованных электросамокатов отображаются в мобильных приложениях поставщиков услуги, а также обозначены на дорожном полотне в городском пространстве. В зависимости от местоположения, часть парковок для электросамокатов (51 парковка) в пилотной зоне размечена либо на краю проезжей части, либо на парковочном месте, чтобы освободить больше пространства для пешеходов на тротуаре. Для обеспечения безопасности расположенные на краю проезжей части парковочные зоны дополнительно будут отделены столбиками.

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