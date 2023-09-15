    Госбюджет: правительство готовится к «болезненным решениям»

    Глава социал-демократов Лаури Ляэнеметс считает, что банки надо обложить дополнительным налогом.Фото: Liis Treimann

    Членам правительства, два дня обсуждавшим госбюджет, пришлось признать, что для покрытия всех государственных расходов придется идти на радикальные меры. Социал-демократы предлагают продолжать налоговые изменения.

    Общие обсуждения бюджета в усадьбе Вихула, где на два дня собиралось правительство, закончились. Однако до финальных решений еще далеко, впереди также обсуждения налоговых изменений, сказал глава социал-демократов Лаури Ляэнеметс Delfi.

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