Госбюджет: правительство готовится к «болезненным решениям»

Акции ARM в первый же день торгов выросли на 25%

Выход на биржу разработчика микропроцессоров ARM Holdings можно назвать удачным — в первый же день торгов акции компании подскочили в цене почти на 25%, сообщает CNBC.

Выход на биржу разработчика микропроцессоров ARM Holdings можно назвать удачным — в первый же день торгов акции компании подскочили в цене почти на 25%, сообщает CNBC.