Госбюджет: правительство готовится к «болезненным решениям»
Глава социал-демократов Лаури Ляэнеметс считает, что банки надо обложить дополнительным налогом.Фото: Liis Treimann
Членам правительства, два дня обсуждавшим госбюджет, пришлось признать, что для покрытия всех государственных расходов придется идти на радикальные меры. Социал-демократы предлагают продолжать налоговые изменения.
Общие обсуждения бюджета в усадьбе Вихула, где на два дня собиралось правительство, закончились. Однако до финальных решений еще далеко, впереди также обсуждения налоговых изменений, сказал глава социал-демократов Лаури Ляэнеметс Delfi.
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