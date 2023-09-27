    Закон о защите осведомителей направлен на первое чтение

    Фото: Scanpix

    27 сентября правовая комиссия Рийгикогу направила на первое чтение проект закона, призванного урегулировать информирование о нарушении норм Европейского Союза и защиту осведомителей в сферах, связанных с наиболее крупными финансовыми потоками, ущербом, рисками коррупции и искажением конкуренции, пишет ERR.

    Председатель комиссии Эдуард Одинец сказал, что законопроект поможет предприятиям выявить значительные нарушения и обеспечить конфиденциальность и защиту лиц, сообщающих о нарушениях. «В дальнейшем сотрудники будут иметь возможность безопасно уведомить работодателя о случаях нарушений на рабочем месте, не боясь потери работы или несправедливого обращения», – отметил Одинец.
    В настоящий момент в Эстонии отсутствует единое и межотраслевое регулирование защиты осведомителя. В дальнейшем обязанность создания канала информирования будет возложена на государственные учреждения, предприятия с не менее чем 50 сотрудниками и учреждения единиц местных самоуправлений. Поправка связана с директивой Европейского Союза о защите осведомителей. Законопроект ограничивается лишь информированием о нарушении законодательства Европейского Союза. Государства-члены должны были перенять директиву о защите осведомителей к декабрю 2021 года.

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