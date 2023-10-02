    10 самых распространенных мифов в трудовых отношениях

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    Как показывает консультационная практика Инспекции труда, существует множество заблуждений о трудовых отношениях как среди работников, так и среди работодателей. Одни точки зрения основываются на уже недействительных законах, а другие – на услышанном, например, у знакомого на предприятии действует такой порядок. Каковы самые распространенные мифы в трудовых отношениях, и что на самом деле предусмотрено законом?

    Мифы развенчивает ведущий юрист-консультант Инспекции труда Яана Ваус Мадурейра Сильва.
    Миф № 1. «На испытательном сроке, в случае частичной или отсутствующей трудоспособности, а также при выходе на пенсию работник может расторгнуть трудовой договор без срока предуведомления»
    Да, для испытательного срока предусмотрен более короткий срок предуведомления — 15 календарных дней, но без специального соглашения или веской причины работник во время испытательного срока не может расторгнуть трудовой договор без соблюдения срока предуведомления.
    Если работник не соблюдает срок предуведомления, работодатель может потребовать от работника среднюю заработную плату за каждый рабочий день, на который срок предуведомления оказался меньше предусмотренного. При этом закон не предусматривает различий относительно сроков расторжения трудового договора, в том числе обусловленных личностью работника. То есть при отсутствии чрезвычайных обстоятельств, даже если работнику назначена частичная или постоянная нетрудоспособность или в случае лица пенсионного возраста, желающего выйти на пенсию, необходимо соблюдать обычные сроки предуведомления.
    Исключительной, конечно, является ситуация, когда у работника имеется веская причина для расторжения трудового договора, например, если он не может работать по состоянию здоровья.
    Миф № 2. «Во время больничного трудовой договор расторгнуть нельзя»
    Этот миф распространен как среди работников, так и среди работодателей. На самом деле больничный не является препятствием для передачи заявления об отказе от трудового договора. Важно, чтобы у работодателя было вытекающее из закона основание для расторжения трудового договора, например, работодатель не может расторгнуть трудовой договор по причине временной нетрудоспособности работника. Речь идет о периоде продолжительностью до 4 месяцев. Работник также может подать заявление об отказе от трудового договора, находясь на больничном. При этом срок предуведомления не продлевается на число дней, проведенных на больничном, то есть в срок предуведомления также включаются дни, проведенные на больничном.
    Миф № 3. «Окончательный расчет должен быть произведен в течение трех дней»
    Окончательный расчет обычно состоит из заработанного вознаграждения за труд и возмещения за неиспользованный и неистекший основной отпуск. Закон о трудовом договоре (TLS) предусматривает, что окончательный расчет становится подлежащим взысканию с прекращением трудового договора. Это означает, что окончательный расчет должен быть произведен работнику в последний день трудовых отношений, а не в течение трех дней. Особенной является ситуация, когда последний день трудового договора приходится на выходной или праздничный день, в этом случае окончательный расчет должен быть произведен в следующий рабочий день.

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