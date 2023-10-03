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dv.ee

3 октября 2023 в 13:58









Эстония окажет помощь беженцам из Нагорного Карабаха

Детская игрушка. Нагорный Карабах. Фото: Aziz Karimov

Эстонский совет помощи беженцам открыл представительство в Ереване, Армении. Также стартовала благотворительная кампания гуманитарной организации «Для Армении!», для того чтобы поддержать бежавших из Нагорного Карабаха людей, сообщается в пресс-релизе.

Вспыхнувший снова 19 сентября вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе привел к тому, что более чем 100 000 человек бежали в Армению по Лачинскому коридору. В основном беженцам удалось добраться до Сюникской области, и они нуждаются там в жилье, еде и питьевой воде, гигиенических принадлежностях и обеспечении медицинской помощи.

«Произошло то, чего мы боялись уже со времен войны 2020 года: в результате вооруженного конфликта из Нагорного Карабаха бегут оставшиеся там люди, которые ищут безопасное место в Армении. Эстонский совет помощи беженцам начал подготовку к возможному кризису в Армении уже этим летом, когда мы начали регистрацию своего официального представительства на месте. Вчера оно было успешно зарегистрировано, и мы можем начать оказывать гуманитарную помощь», – сказал руководитель Эстонского совета помощи беженцам Ээро Янсон.

Эстонский союз помощи беженцам планирует оказать многоцелевую денежную помощь людям, бежавшим в Армению и находящимся в наиболее уязвимом положении. Кроме того, план включает в себя мероприятия, поддерживающие долгосрочные средства к существованию, такие как денежные сельскохозяйственные субсидии и субсидии для открытия малого бизнеса. Оказание гуманитарной помощи на месте организует команда Эстонского совета помощи беженцам в сотрудничестве с местными организациями.

Благотворительная кампания «Для Армении!» находится на сайте Эстонского совета помощи беженцам: https://www.pagulasabi.ee/ru/dlya-armenii