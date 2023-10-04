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4 октября 2023 в 10:11









ЕС одобрил закон по противодействию экономическому шантажу

Об экономическом принуждении речь идет, когда третья страна оказывает давление на ЕС или государство ЕС с целью добиться принятия определенного решения. Фото иллюстративное, Европарламент в Брюсселе. Фото: YVES HERMAN

Европарламент согласовал закон, который позволит ЕС принимать меры против экономического шантажа со стороны третьих стран. Главная цель этого документа, однако, – в сдерживании подобных попыток, пишет DW.

«В мировом политическом контексте, где иностранные державы все чаще используют торговлю и инвестиции в качестве оружия, этот инструмент против принудительных мер должен защитить суверенитет ЕС и его государств-членов», – указано на сайте законодательного органа Евросоюза.

Что такое экономическое давление

Отмечается, что об экономическом принуждении речь идет, когда третья страна оказывает давление на ЕС или государство ЕС с целью добиться принятия определенного решения – например, посредством торговых или инвестиционных мер или угрозы их принятия.

Этот вид давления подрывает стратегическую автономию Евросоюза, но не регулируется правилами ВТО. «Экономическое принуждение подпадает под действие механизма разрешения споров Всемирной торговой организации только в том случае, если оно нарушает ее правила», – поясняют в Европарламенте.

При возникновении подозрения, что на ЕС или страну-члена оказывают экономическое давление, у Еврокомиссии будет четыре месяца, чтобы провести проверку. После этого Евросовет должен в течение восьми-десяти недель квалифицированным большинством голосов на основании выводов Еврокомиссии принять решение по этому вопросу.

Контрмеры

«Главная цель состоит в том, чтобы начать диалог с третьей страной и убедить ее государственные органы прекратить принуждение, – говорится на сайте Европарламента. – Однако если это не удается, ЕС может прибегнуть к различным контрмерам».

В составленном евродепутатами списке действий, которыми ЕС может ответить в случае экономического принуждения, – ограничения не только на торговлю товарами и услугами, но и на права интеллектуальной собственности и прямые иностранные инвестиции. Другие возможные шаги – ограничение доступа к рынку закупок ЕС и рынку капитала, а также ограничения по допуску на рынок продукции, для которой необходимо соблюдение химических и гигиенических норм.

Предполагается, что ЕС может также потребовать «компенсации» от третьих стран, пытающихся оказать на него экономическое давление.