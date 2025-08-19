Эти выходные принесут Таллинну почти миллион евро

Спортивные туристы, которые в эти выходные приедут в Таллинн на большой триатлон, потратят здесь около миллиона евро, рассказал в эфире радио Äripäev один из организаторов триатлона Ironman Tallinn Маргус Лепик.
Городская управа Таллинна представила городскому собранию проект дополнительного бюджета на 2025 год. Согласно документу, общий объем бюджета города увеличится почти на 8,2 миллиона евро. После принятия, уточненный бюджет Таллинна на 2025 год достигнет 1,3 миллиарда евро.
Сотрудничество между Кассой по безработице и Incap Electronics Estonia OÜ длится уже много лет, но на сей раз организации воплотили в жизнь совершенно новый проект. Компания Incap хотела популяризировать электронную промышленность среди молодого поколения. Проект представили Кассе по безработице, которая помогла найти молодых людей, заинтересованных в данной сфере, но не имеющих опыта работы, и направила их на недельную практику. В итоге выиграли все. Но как именно?