  • 22.08.25, 12:45

Марти Хяэль раскритиковал Elering и Министерство климата

По оценке председателя правления Alexela Марти Хяэля, решение Elering не выплачивать участникам рынка плату за перегрузку во время ремонта Estlink 2 является неправильным, а нанесенный рынку ущерб может давать о себе знать годами, передает rus.err.ee.
По оценке эстонского и финского системных операторов Elering и Fingrid, они не могут выплатить участникам рынка, купившим финансовые инструменты, расчетный доход от перегрузки, которого участники рынка добиваются за тот период, когда соединение Estlink 2 было выведено из строя из-за аварии, вызванной якорем судна, и фактического дохода от перегрузки не возникло.
Мярти Хяэль раскритиковал это решение: «Европейское регулирование обязывает системных операторов, таких как Elering, продавать на аукционах связанные с внешними электрическими соединениями инструменты хеджирования рисков (FTR – financial transmission rights), которые финансируются за счет тех же самых сборов за перегрузку внешних соединений. С 2024 года до настоящего времени Estlink 2 не работал 14 месяцев из 20, то есть риск внешних соединений реализовался в значительном объеме и причинил участникам рынка Эстонии ущерб, исчисляемый миллионами».
Он отметил, что в 2025 году Министерство климата пригласило участников рынка собраться и попытаться найти решение ситуации – было решено обратиться в ACER, агентство по сотрудничеству регуляторов в энергетическом секторе ЕС, которое ответило, что техническая неисправность внешнего соединения не является основанием для аннулирования FTR по причине форс-мажора.

Статья продолжается после рекламы

«В четверг Elering сообщил, что не согласен с позицией ACER и не возместит причиненные убытки без суда. Помимо уже возникших убытков, непосредственным результатом этого решения станут более высокие фиксированные цены на электроэнергию уже в этот зимний период. Убытки в конечном итоге понесут потребители, которые заплатили Elering и Fingrid за покрытие FTR заплатили более миллиарда евро. Я не сомневаюсь, что суд согласится с позицией ACER и присудит убытки вместе с процентами за просрочку и судебными расходами, но ущерб рынку уже нанесен, и его воздействие будет сохраняться годами», – заключил Хяэль.
